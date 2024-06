Una funzionaria per il Bilancio 

Ha maturato una grande esperienza come funzionaria comunale e alle elezioni comunali ha ottenuto 161 preferenze. Così Maria Ariu, 56 anni, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Siddi, ha ricevuto l’incarico di assessora con la delega al bilancio e si è subito messa al lavoro perché urge l’approvazione del bilancio consuntivo del 2023: «La scadenza era il 30 aprile – spiega – e nel frattempo dobbiamo predisporre il documento unico di programmazione 2025-2027. È dalla programmazione che si deve ripartire: se vengono rispettate le scadenze che la normativa ci impone tutto funziona meglio. Il consuntivo del 2023 probabilmente verrà approvato ad agosto»>. così la nuova amministrazione cerca di recuperare il tempo perduto: «L'approvazione tardiva ci obbligherà ad applicare l'avanzo di amministrazione solo per quella parte che è possibile impegnare nei prossimi quattro mesi. Poi dovremmo predisporre il bilancio di previsione 2025-2027. Sono atti complessi che richiedono la collaborazione di tutti i dipendenti e sono certa che ci sarà». Non basta la sola programmazione per Maria Ariu: «Occorre anche dare gli indirizzi e vigilare costantemente affinché vengano posti in essere gli atti necessari per rendere concreti gli obiettivi. Occorrerà mettere mano al patrimonio, la gestione in questi anni è stata alquanto discutibile». (g. pit.)

