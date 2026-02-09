VaiOnline
Tortolì
10 febbraio 2026 alle 00:47

Una fuga sul lungomare: denunciati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fuga, nel tentativo di seminare la gazzella dei carabinieri, si è conclusa sul lungomare di Orrì. Qui il conducente, un 40enne di Tortolì, avrebbe inveito e cercato di aggredire i militari della compagnia di Lanusei che sono comunque riusciti a neutralizzarlo. Con sé aveva 0,39 grammi di cocaina e 0,98 grammi di marijuana. Oltre a essere risultato positivo al test antidroga, l’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici in una struttura sanitaria, era alla guida della Fiat Punto della sua convivente. Al mezzo, sottoposto a sequestro amministrativo dallo scorso dicembre, il conducente aveva alterato la targa utilizzando un nastrino: la lettera “c” era diventata una “o”. In più, il 40enne guidava senza patente, sospesa da tre mesi dopo un incidente stradale accaduto all’ingresso di Lotzorai. Chi viaggiava al suo fianco, un 49enne di Tortolì, custodiva in tasca una pattadese.

Diversi i reati contestati, a vario titolo, ai due indagati: dalla detenzione di sostanze stupefacenti e armi, alle violazioni al Codice della strada. Infrazione rilevata dai militari impegnati in un posto di blocco sull’Orientale. Da qui la fuga. Il conducente della Punto, dopo aver visto il posto di blocco, ha effettuato un’inversione a “u” e ha aperto il gas, dirigendosi verso Orrì. I carabinieri non hanno esitato a salire sul mezzo di servizio e ad avviare l’inseguimento. Culminato, oltre che con le denunce, con la rimozione del mezzo tramite l’ausilio di un carro attrezzi che ha trasportato l’auto verso un deposito convenzionato con la Procura di Lanusei. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 