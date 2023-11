Una fucilata dentro il bar, ucciso giovane tunisino 

Venezia. Uno sparo alle 23,20 e un uomo riverso a terra, senza vita, in un bar del centro storico di Venezia, non distante dal ponte delle Guglie. Un omicidio che ricorda i regolamenti di conti della mafia, invece avvenuto nel cuore della città turistica, in un punto dove ogni giorno sfilano comitive di vacanzieri. Il delitto, sabato notte, nel sestiere di Cannaregio - zona residenziale della città - si è consumato sotto gli occhi di turisti e cittadini che quell'ora erano ancora a passeggio. Khalil Ben Mallat, un tunisino venticinquenne, diventato papà da soli tre giorni, è stato ucciso con un colpo di fucile a canne mozze, calibro 12, nel bar Halal Food, gestito da un commerciante bengalese. Il giovane è morto dopo una breve agonia sotto gli occhi di chi si trovava nel locale. A sparare è stato il trentatreenne Raffaele Marconi, veneziano con precedenti di polizia, ora in stato di fermo nel carcere di Santa Maria Maggiore con l'accusa di omicidio volontario. Dopo aver sparato, ha gettato l'arma in un canale ed è fuggito. Qualche ora più tardi, grazie al sistema di telecamere del Comune di Venezia, i carabinieri l'hanno prelevato dalla propria abitazione. Gli inquirenti seguono la pista di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga.

