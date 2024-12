Una frana sulla strada appena inaugurata 

La Bosa-Alghero non è davvero una strada baciata dalla fortuna. Neppure il tempo di riaprire a doppio senso un tratto della strada Provinciale 49, che lunedì notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la carreggiata da un grosso masso, caduto da un costone.

L’allarme

A segnalare la frana sono stati alcuni automobilisti che si sono ritrovati al chilometro 15 il grosso masso. Immediata la segnalazione, i vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri hanno lavorato a lungo per rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza il tratto di strada che, ultimati gli interventi, è stato subito riaperto al traffico.

Il programma

Un fatto certamente non isolato in quanto episodi di questo genere capitano abbastanza di frequente. E se dal Municipio si manifesta soddisfazione per la conclusione dei lavori di rifacimento del ponte sul rio Ferulera e la riapertura al traffico in entrambi i sensi di marcia, il sindaco è ben consapevole che servono interventi duraturi. «L’impegno - dichiara Alfonso Marras – è definire con le Province di Sassari e Oristano e con i Comuni di Alghero e Villanova Monteleone le azioni serie e concrete per una riqualificazione della strada». Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, si sofferma invece sugli interventi appena conclusi. «L’opera è di un’importanza basilare per il territorio e la complessità della sua esecuzione ha richiesto tempi e modi non ordinari – sostiene – Ora quel tratto di strada è finalmente percorribile in sicurezza».

I lavori

L’esponente dell’Esecutivo ricorda l’iter degli interventi eseguiti. «La strada in prossimità del chilometro 21 è rimasta parzialmente percorribile per anni, con una sola corsia a senso unico alternato – ricorda – Questo a causa del cedimento dell’attraversamento stradale sul rio Ferulera. Il cantiere per il rifacimento del ponte era stato avviato nel 2021 ed era stato poi sospeso. Opere riprese nel settembre 2023 dopo le necessarie modifiche al progetto originario». A gennaio scorso l’apertura di una pista alternativa per consentire alle auto di transitare durante i lavori. «Adesso il tratto di strada ha riaperto in entrambe le corsie di marcia e il traffico veicolare può scorrere in sicurezza sul nuovo ponte». Al di là degli interventi tampone, servono soluzioni definitive per la valorizzazione della strada che consente di raggiungere l’aeroporto di Alghero, litoranea con un panorama mozzafiato amata da motociclisti e ciclisti.

