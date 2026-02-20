Una frana minaccia alcune case 

Con i dovuti distinguo, e le giuste proporzioni, qualcuno la potrebbe soprannominare la piccola Niscemi in salsa nuorese: un costone che dal 1991 con eventi piovosi sempre più importanti frana e arretra. Da allora persi 5 metri. E il fronte si avvicina sempre più alle case. Succede al costone di viale Segni, davanti al centro commerciale Biscollai, una delle principali vie di ingresso e uscita di Nuoro. Qui, nei giorni scorsi, il maltempo - tra vento forte e piogge insistenti - ha provocato un piccolo smottamento e la caduta di un albero sulla carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e redatto una relazione tecnica. Si tratta della terza negli ultimi anni: in altre occasioni i pompieri avevano già segnalato al Comune la necessità di interventi strutturali urgenti. Ora in quel tratto c’è il restringimento della carreggiata.

Emergenza

Le piogge della scorsa notte hanno aggravato ulteriormente la situazione. È crollato il muro di recinzione di una casa privata e anche quelli di un’abitazione vicina risultano ora in pericolo. Solo un piccolo muretto di contenimento sottostante ha evitato che i detriti finissero in strada. Il terreno, però, resta instabile. Un fenomeno lento ma progressivo, senza che si arrivi a una soluzione definitiva. Le segnalazioni non sono mancate: come gli interventi d’emergenza dei vigili del fuoco nel 1991, 2006 e nel 2016. Ora, nel 2026, l’emergenza si ripresenta con evidenza. E il limite del terreno continua a indietreggiare.

Il Comune

Ieri sono intervenuti ancora una volta Comune e vigili del fuoco. «Abbiamo fatto un sopralluogo, dovremmo valutare lo stato del costone - afferma l’assessore a Polizia locale, protezione civile e verde urbano Marco Canu - ma lo faranno per competenza i Lavori pubblici per una messa in sicurezza del versante. Va verificata la stabilità del costone e sistemato in maniera definitiva. Non sono tecnico ma credo che serva anche in maniera urgente. L’ufficio Verde ha già ripulito dalle piante pericolanti». Dai Lavori pubblici, dopo un sopralluogo dei tecnici la mattina, è l’assessora Giulia Corda a spiegare: «faremo una messa in sicurezza con dei pali di consolidamento nel terreno». L’amministrazione sul lato opposto, ma più avanti, intervenne con delle reti di consolidamento.

