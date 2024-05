«Una forza militare Onu nella Striscia di Gaza» 

Manama (Bahrein). I leader arabi, molti dei quali stretti alleati degli Stati Uniti e con buoni rapporti con Israele, hanno avanzato una proposta da più parti definita irrealizzabile per mettere fine alla guerra in corso a Gaza da più di sette mesi: il dispiegamento di una forza militare Onu nella Striscia e in Cisgiordania. La proposta è contenuta nel comunicato finale del 33mo vertice annuale della Lega Araba, svoltosi a Manama, in Bahrein. L’evento è stato tra l’altro un’occasione per il presidente dell’Autorità palestinese, Mahmud Abbas (Abu Mazen), per attaccare Hamas, il rivale movimento armato palestinese, accusato di aver «fornito pretesti» allo Stato ebraico per attaccare la Striscia di Gaza. La proposta di inviare dei caschi blu nella Striscia e in Cisgiordania non è nuova. Ed è stata ripetutamente respinta con forza da Israele e dagli Stati Uniti.

Quest’anno, a fare gli onori di casa al vertice inter-arabo c’era il re del Bahrein, Hamad ben Issa Al Khalifa, stretto alleato degli Stati Uniti e che da quattro anni ha normalizzato i rapporti proprio con Israele. Accanto a lui nella foto di rito figuravano altri leader chiave dell’asse guidato dagli Stati Uniti e da Israele in Medio Oriente: il presidente egiziano Abdel Fattah Sisi, il presidente degli Emirati Muhammad ben Zayed, il leader saudita Muhammad ben Salman, Re Abdallah di Giordania e l’emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Nel testo del comunicato finale del vertice si afferma che «una forza internazionale di protezione Onu per il mantenimento della pace nei Territori occupati palestinesi» potrà essere dispiegata fino alla realizzazione della soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, per mettere fine al conflitto. Secondo diversi analisti mediorientali, la formula dei due Stati non è un progetto realizzabile nel breve e medio termine. Nella foto di gruppo dei leader invitati al vertice, più defilati c’erano il presidente siriano Bashar al Assad, alleato strategico dell’Iran, e il presidente palestinese Abu Mazen, da più parti nei Territori occupati palestinesi considerato a capo di una gerontocrazia “corrotta” e “cliente di Israele”. Il cuore del discorso di Abu Mazen è stato diretto contro Hamas, il movimento armato alleato dell’Iran e degli Hezbollah libanesi, che governa Gaza da quasi 20 anni e che è stato autore del massacro e del rapimento di soldati e civili israeliani lo scorso 7 ottobre.

