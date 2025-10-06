VaiOnline
Ussaramanna.
07 ottobre 2025 alle 00:30

Una foresteria nella Casa del falegname 

L’ex Casa del falegname a Ussaramanna potrà diventare una foresteria aperta al pubblico. Se in passato lo stabile di via Lamarmora era utilizzato come laboratorio artigianale, ora l’amministrazione comunale punta a trasformarlo in uno spazio di accoglienza per visitatori, ricercatori e operatori impegnati in progetti culturali o ambientali.

La Giunta guidata dal sindaco Marco Sideri ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’immobile e della corte interna, con interventi di restauro, messa in sicurezza e sistemazione degli spazi esterni. Il Comune ha chiesto alla Regione un contributo fino a 300mila euro, limite massimo previsto dal bando di rigenerazione urbana per i piccoli Comuni. La restante parte sarà coperta con ulteriori risorse e cofinanziamento comunale.

Se il finanziamento verrà approvato, i lavori potranno iniziare nel 2026, restituendo al paese un edificio storico rinnovato e funzionale. «Oltre a riqualificare un immobile di pregio in pieno centro storico – spiega Sideri – l’intervento doterà il paese di una struttura funzionale per accogliere lavoratori e spazi espositivi. In futuro prevediamo anche una piccola foresteria a supporto in una porzione di edificio». (g. g. s.)

