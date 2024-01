Una foresteria, così cambia l’ex olearia 

Inviata

Solarussa . Un secolo di storia che ha visto il susseguirsi di diverse attività, dalla lavorazione del tabacco alla trasformazione del pomodoro e, per finire negli anni Novanta, la produzione di sansa. Ora per l’ex olearia si scorge una nuova vita: la Casa del direttore, all’interno dei due ettari del complesso, ospiterà al primo piano una foresteria; un punto ristoro e ambienti per le associazioni al piano terra. Ci sono pronti 800mila euro della programmazione territoriale destinati a un intervento pensato per coprire le esigenze di una fetta di provincia di circa 70mila abitanti, in 21 Comuni e nel raggio di 15 chilometri. I lavori sono già stati appaltati dall’amministrazione comunale, che conta di farli partire entro marzo per concluderli, verosimilmente, nel giro di un anno. Intervento che arriva dopo la bonifica dall’amianto, già realizzata con 400mila euro. Oltre al Comune di Solarussa, sono coinvolti l’Unione dei comuni dei fenici, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, la facoltà di architettura dell’Università di Sassari, l’Associazione internazionale della terra cruda, l’Istituto sardo per la formazione cooperativa, l’associazione culturale Su disterru e la cooperativa Servizi sociali di Solarussa.

La struttura

A osservarlo oggi, questo antico stabilimento fa tornare indietro nel tempo, fino ai primi degli anni Venti, quando la Manifatture tabacchi cominciò la sua attività anche qui a Solarussa, oltre che a Cagliari. All’interno ancora alcuni pezzi storici, fra macchinari industriali e vecchi archivi. Successivamente trovarono spazio la conserviera, poi il monopolio della Gaslin per la produzione di sansa, proseguita con i fratelli Mura di Sassari e la società di Maurizio Sanfelici, di Milano. Quest'ultimo, dopo una trattativa avviata dal Comune, cedette l’intero complesso all’amministrazione per la cifra simbolica di un euro. «Da allora si è messo in moto un meccanismo» spiega il sindaco Mario Tendas, 61 anni, «prima di tutto per bonificare l’area e poi per trasformarla in un bene che potesse soddisfare le esigenze di una zona estesa su 21 comuni. La posizione è strategica, a due passi dalla ferrovia e a pochi chilometri dalla Carlo Felice».

Ricettività

L’idea di creare una foresteria nella Casa del direttore, l’edificio più antico con una parte in mattoni crudi tutelato dalla Soprintendenza, nasce dalla necessità di creare una struttura ricettiva. «Vorremmo incentivare il settore perché abbiamo una sola struttura affittacamere e, sembra impossibile per un paese di 2400 abitanti, con spiccato legame all’agricoltura e zootecnia» va avanti Tendas, «ma non esiste un agriturismo, a fronte di numerose richieste». Lo conferma Consiglia Rutigliano, 50 anni, proprietaria della struttura Is Scabas, con 14 posti letto che sorge nell’antica “dimora del colonnello”. La cinquantenne, di origini pugliesi e nata in Germania, ha creato nel 2011 un B&b, diventato affittacamere. «Lavoriamo quasi tutto l’anno» dice, «con turisti stranieri che arrivano dal nord Europa, ma anche da Spagna, Grecia, Belgio, Francia e Stati Uniti. I visitatori amano in particolare la costa e apprezzano il fatto che il paese si può raggiungere facilmente».

