Una fontanella nel parco della Legalità 

Negli ultimi mesi il Parco della Legalità Falcone e Borsellino ha visto un continuo rinnovamento. Il parco, situato in via Costituzione a Sestu, venne inaugurato 6 anni fa ed è a oggi uno dei luoghi più amati dai cittadini.

L’ultima novità in questo continuo processo di rinnovamento, è l'installazione negli ultimi giorni di una nuova fontanella, che i residenti chiedevano da tempo al vicesindaco Bullita e all'amministrazione come una necessità per poter rendere il parco una vera e propria piccola oasi. La fontanella è infatti solo l'ultima miglioria, dopo che a inizio luglio sono state aggiunte delle nuove panchine nella zona d'ombra presente grazie agli alberi. Nel parco sono inoltre presenti un monumento a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il murales dedicato a Emanuela Loi e una postazione di book crossing. I cittadini hanno richiesto e l'amministrazione ha provveduto ad abbellire una piccola gemma, come promesso a inizio estate.

