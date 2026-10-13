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Oristano
14 ottobre 2026 alle 00:06

Una fontana nel degrado 

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Nella rotonda nord, dove via Cagliari incrocia via Tirso con direzione vecchio ponte sul Tirso, si possono ammirare i residui di una fontana che anche quando venne inaugurata, una ventina d’anni fa, proprio bella non era o ad essere buoni poteva compensare il suo costo: 15mila euro, all’incirca.

Oggi è proprio brutta da vedere, la struttura è ridotta a un ammasso di ruggine accumulata nel tempo e che non viene schermata dal zampillare dell’acqua: neppure una goccia, morta ma non sepolta. La fontana è spenta, a ricordare che un tempo aveva funzionato, e resta un accumulo d’acqua verdastra e limacciosa. Nessuno si è preso la briga per dovere di ufficio di ripulire e eliminare la pozzanghera: i cittadini si lamentano, le zanzare ringraziano. ( a. m. )

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