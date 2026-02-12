Una Fontana d’argento è nella storia dello sport Slittino, staffetta di bronzo 

Ancora medaglie per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Ben quattro quelle conquistate in un giorno: ai due ori di Federica Brignone nel Super-G e Francesca Lollobrigida nei 5mila metri del pattinaggio di velocità, si aggiungono il bronzo della staffetta mista nello slittino e l'argento nello short track di Arianna Fontana, altra “ragazza terribile” di una spedizione italiana sempre più all'insegna delle donne. Diventano così diciassette i podi conquistati dall'inizio delle gare, come nessun'altra nazione; le vittorie sono sei, una sola in meno della Norvegia che guida il medagliere anche se ha due piazzamenti in meno.

La giornata

Una vera e propria tempesta azzurra che spazza via i record precedenti e spera per le competizioni dei prossimi giorni. Non delude neanche la tradizione dello slittino. La pista di Cortina è di bronzo con gli azzurri Verena Hofer, Dominik Fischnaller, e le due coppie che ieri hanno vito il titolo olimpico Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldern e Andrea Voetter/Marion Oberhofer.

E in serata la Fontana conquista l'argento nei 500 metri dello short track e, a 36 anni suonati e 66 anni dopo, eguaglia il record di Edoardo Mangiarotti diventando l'atleta azzurra più medagliata di sempre a quota 13. Bellissima la sua serata, straordinaria la semifinale e intelligente la finale, giocata per difendere l’argento. La campionessa azzurra ha chiuso in 41.521 alle spalle dell'olandese Xandra Velzeboer, imprendibile prima in 41.399 che è anche record del mondo.

Il sogno

Un successo tira l'altro, si può continuare a sognare ad occhi aperti. Dopo sei giorni di gare Milano Cortina è già la seconda Olimpiade di sempre per l'Italia, che 32 anni dopo mette nel mirino il record di Lillehammer, dove le medaglie erano state venti e gli ori sette.

Il talismano

E tre medaglie d'oro in meno di ventiquattro ore sono un bottino più che sufficiente per essere considerato un “talismano”, ma Sergio Mattarella non vuole sentirselo dire. «Tutto posso fare tranne che appropriazione indebita - scherza - le medaglie di questi giorni sono degli atleti», dice al presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Da giorni il numero uno dello sport italiano va ripetendo che «porta fortuna». «Il fortunato sono io ad essere qui», replica il presidente della Repubblica lasciando Cortina al termine di una visita destinata a restare nella storia. Il Capo dello Stato è rientrato al Quirinale con un bottino eccezionale. Alla doppia vittoria di mercoledì nello slittino, ieri si è aggiunto l'inaspettato e per questo motivo ancora più prezioso oro di Federica Brignone. «Ci contavo», ha detto abbracciando la sciatrice all'arrivo della Olympia delle Tofane, da dove ha seguito la gara insieme alla figlia Laura. «Io non così tanto», è stata la replica divertita dell'azzurra. Giaccone bianco dell'Italia addosso, per ripararsi dalla giornata gelida delle Dolomiti Bellunesi, la gioia per il successo della Brignone scalda il cuore e prende il posto della delusione per Sofia Goggia, che aveva ricevuto nel buen retiro del Circolo Ufficiali della Marina Militare. «Noooooo!», è stato il grido di dispiacere di Mattarella davanti alle immagini dell'atleta bergamasca che salta una porta ed esce di gara. Lo sconforto non dura molto nella lounge del ristorante El Camineto, quartier generale del Cio sulle nevi di Cortina da dove l'inquilino del Quirinale assiste alla gara in compagnia della presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry, oltre che di Buonfiglio e del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Col passare dei minuti la Brignone consolida il primo posto e, quando la vittoria diventa certa, esplode la festa. Le tensioni si sciolgono davanti al pubblico che saluta il Capo dello Stato con lo stesso calore con cui lui accoglie tra le braccia la Brignone. «Complimenti, sei stata bravissima», dice sorridente alla neo campionessa olimpica. Il pranzo al Villaggio olimpico, seduto tra Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel curling, diventa l'occasione per chiacchierare con gli azzurri, tra un tortellino in bianco e un selfie. Poi la visita a Casa Italia che, come quella inaugurata una settimana fa a Milano, è «la porta d'ingresso per chi vuole conoscere e seguire il nostro Paese».

«Complimenti a tutti gli atleti che rappresentano l'Italia ai Giochi - ribadisce Mattarella - nel segno dell'amicizia con gli atleti di ogni altro Paese. Questo è il senso delle Olimpiadi e di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi e i valori di fraternità umana e di condivisione con tutti i popoli attraverso lo sport. Grazie per questa occasione - conclude - auguri non se ne fanno, ma apprezzamento per quanto fatto sinora sì, insieme all'attesa per i prossimi giorni. Speriamo di conquistare tante altre medaglie, anche se l'importante è lo spirito con cui lo stiamo facendo e l'impegno per superare se stessi e competere. Con lealtà e successo».

RIPRODUZIONE RISERVATA