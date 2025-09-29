VaiOnline
Tortolì.
30 settembre 2025

Una Fondazione per la cultura 

Gestirà in maniera integrata i nove siti che fanno capo al Municipio 

Si chiama Fondazione Tortolì, l’organismo pensato dal Comune per gestire il patrimonio culturale. Nove i siti che confluiranno sotto la gestione della nuova entità, la cui proposta di costituzione approda oggi pomeriggio in Consiglio. Con l’istituzione della Fondazione, progetto che s’ispira ad analoghi modelli adottati in diversi centri dell’Isola, l’amministrazione di Marcello Ladu vuole mettere a sistema i nove siti che verranno gestiti in maniera sinergica dagli operatori della Fondazione stessa i quali si occuperanno anche della promozione del Comune e delle manifestazioni organizzate sul territorio durante l’anno.

I siti

Il patrimonio culturale avrà una gestione coordinata, rompendo con il passato segnato da gestioni non sempre fortunate e talvolta non continuative. Della Fondazione faranno parte il complesso archeologico de S’Ortali ‘e su Monti, sino a oggi gestito da diverse cooperative e con alterne fortune, la biblioteca e il suo archivio, il teatro San Francesco, il museo a cielo aperto Su logu de s’iscultura, l’Ex Blocchiera Falchi, l’Ex Mercato civico e le torri San Gemiliano e San Miguel. Per costituire la Fondazione di partecipazione ed ottenere il riconoscimento giuridico regionale occorre conferire allo stesso organismo un Fondo di dotazione patrimoniale originario pari a 50mila euro quale quota una tantum.

Non sono previsti costi aggiuntivi per il Comune, dal momento che il funzionamento della Fondazione è garantito dagli introiti dei musei e della biblioteca e dai fondi regionali che l’ente beneficia per il sito archeologico de per S’Ortali ‘e su Monti. Risorse che coprono la totalità dei costi del personale.

La regia

Sarà cura del Comune delineare la strategia della Fondazione, di cui l’ente è socio fondatore. In ragione per cui sarà cura del sindaco e dei suoi fedelissimi nominare il Consiglio di indirizzo, ossia la classe dirigente del neonato organismo. Dunque è attesa, soprattutto, per la nomina del presidente della Fondazione, che avrà una sua sede autonoma, che poi lavorerà in armonia con gli amministratori per raggiungere i suoi obiettivi.

