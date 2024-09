Una Fondazione per il teatro, c’è il via libera della Giunta 

Via libera alla fondazione “Quartu Cultura” per gestire il teatro di via Marconi - in fase di restyling - e la promozione culturale in città. Per ora c’è il sì della Giunta, in attesa del via libera definitivo del Consiglio comunale.

Una nuova fondazione culturale - si legge in una nota diffusa dal Municipio - «in grado di rilanciare il ruolo e la centralità strategica del teatro Il Nuovo, pronto ad essere restituito ai quartesi attraverso una nuova gestione orientata alla sostenibilità, all’efficienza e alla trasparenza, con una formula mista pubblico-privata in cui il Comune manterrà la “golden share” e il potere di indirizzo sul nuovo soggetto». Si chiamerà “Quartu Cultura” e sarà una fondazione «di partecipazione», formula giuridica che sta ad indicare la presenza al suo interno dell’amministrazione in qualità di ente istitutivo e socio di maggioranza, «in grado di dare impulso non soltanto all’operatività del teatro, ma più in generale alle politiche di promozione culturale in grado di qualificare l’offerta turistico-culturale della terza città della Sardegna, promuovendo, favorendo e facilitando lo sviluppo delle attività di spettacolo e delle loro filiere nel territorio».

Oltre al Comune, la nuova Fondazione vedrà la partecipazione in qualità di socio partecipante dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, di cui il Comune di Quartu è socio sin dal 2002 e che collabora da diversi anni con l’amministrazione nella gestione e nello sviluppo di iniziative culturali e di spettacolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA