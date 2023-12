Una fondazione per il paese museo 

La fondazione "Paese museo" si prepara a diventare presto realtà: il Comune di San Sperate ha dato il via allo studio che porterà all'istituzione della nuova realtà. «La fondazione si occuperà di valorizzare tutto il patrimonio artistico», ha spiegato l'assessora alla Cultura, Emanuela Katia Pilloni, che aveva anticipato l'idea già a giugno 2022, durante la campagna elettorale per le amministrative. Questo nuovo progetto vedrebbe quindi protagoniste le associazioni, gli operatori e le realtà che da anni si occupano di cultura. Un'idea accolta positivamente, anche se con i relativi dubbi.

L’iniziativa

«San Sperate possiede un vastissimo patrimonio culturale, materiale e immateriale»", continua l'assessora Pilloni. Per materiale si intendono, per esempio, i tanti murales che da più di 50 anni adornano il paese, ma anche sculture e installazioni artistiche. «Immateriale può essere anche lo stesso movimento culturale che attraversa la storia del paese. Ma anche il teatro, le associazioni», precisa Pilloni. E proprio l'insieme degli artisti sansperatini sarà il nucleo della fondazione. «Sarà un lavoro da portare avanti – chiude l’assessora Katia Pilloni – in sinergia con tutti gli artisti e i professionisti. Penso anche alle realtà sociali e sportive. Le prime idee sulla fondazione nascono già nella precedente legislatura. Abbiamo studiato e investito dei fondi per poter avere al nostro fianco dei legali competenti. Ora dobbiamo studiare il paese e i suoi elementi caratterizzanti».

Le reazioni

L'idea è piaciuta anche a molti operatori culturali, come Giulio Landis di Antas Teatro, che però precisa: «Già anni fa avevamo detto che un ente del genere sarebbe potuto servire. Certo è che l'amministrazione municipale ci deve coinvolgere anche in questa fase. Loro stanno creando una macchina, per usare una metafora, che poi insieme dovremo guidare. Se conosciamo la macchina è facile, altrimenti diventa complesso».

Dello stesso avviso Maria Sciola, figlia del maestro Pinuccio, e che da anni con i fratelli si occupa della Fondazione Sciola. «Spero vivamente che ci dicano qualcosa di più al riguardo. Per ora ne abbiamo sentito parlare, ma nello specifico sappiamo poco. Nulla in realtà. Saperlo troppo tardi significherebbe che tanti artisti e operatori potrebbero farsi indietro».

L’opposizione

Sull’argomento interviene anche l'opposizione: «Una Fondazione – dice la consigliera comunale Stefania Spiga – in cui tutti si possano riconoscere, voluta e sollecitata negli ultimi anni dalle realtà culturali del nostro paese: se è questo il progetto a cui si vuole dar gambe, non mancheremo di far avere il nostro contributo, come sempre abbiamo fatto, anche quando si è persa l’occasione della candidatura e capitale della cultura. Auspichiamo da parte nostra che si abbia chiaro l’orizzonte a lungo termine».

