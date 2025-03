«Una Fondazione per gestire il Carnevale del futuro» 

Progettare il Carnevale con largo anticipo in modo da renderlo una manifestazione sempre più coinvolgente e non improvvisata. Così i consiglieri di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas lanciano idee per il futuro. «È urgente rimescolare le carte e trovare soluzioni come quella di una Fondazione che possa strutturare l’evento in modo che diventi un punto di riferimento del Carnevale sardo (con importanti sponsor, diretta tv, laboratori della cartapesta etc.). È fondamentale coinvolgere anche la Pro Loco che in questi ultimi anni ha avuto il merito di garantire la buona riuscita del Carnevale».

Per i due consiglieri non sono mancate le criticità nella gestione della sfilata dei carri allegorici: «Ci sono state almeno due ore di ritardo sui tempi previsti. A fine serata alcuni gruppi non avevano ancora lasciato la linea di partenza. Molte persone non hanno potuto vedere l’intera esibizione: la distanza tra i carri eccessiva al punto da rendere snervante l’attesa. Portare fuori dal centro la parte conclusiva della sfilata è stata una perdita per la comunità e per la manifestazione. Portarla nella zona artigianale, un errore madornale: la premiazione va condivisa e non ridotta a un momento sterile e anonimo».

