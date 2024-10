Una fondazione intitolata a Nino Flore 

Nino Flore continuerà a portare avanti la sua idea di sviluppo nella città di Carbonia e nel territorio. A tre mesi esatti dalla morte dell’imprenditore cittadino, presso la sala del circolo soci Euralcoop, si è tenuta domenica una partecipata assemblea commemorativa, in cui è stata presentata l’idea di far nascere a breve una fondazione che porterà il suo nome.

L’annuncio

Ad annunciarla è stata Tore Figus, del direttivo del circolo soci e amico e compagno di mille lotte per i diritti dei lavoratori e degli ultimi: «Con la moglie e con il presidente della cooperativa Euralcoop abbiamo deciso di lavorare alla creazione della Fondazione per continuare ad applicare nel territorio il pensiero di Nino, partendo dall'intendere il territorio come risorsa, così come negli ultimi anni era stato dimostrato, investendo, per esempio, nel settore agricolo. D’altronde questa era e rimane l’anima del suo pensiero: la convinzione che lavorando tutti insieme si possa ottenere l’emancipazione di una comunità». In effetti, svolgendo lo sguardo indietro, il percorso imprenditoriale di Nino Flore parte dallo spaccio aziendale dell’Eurallumina per poi proiettarsi all’esterno con il sistema cooperativistico, abbracciando svariati settori, dalla grande distribuzione organizzata a quella specializzata, dal settore della ristorazione a quello turistico-ricettivo sino a d arrivare a quello agricolo. A questo si aggiungono i tanti altri progetti che aveva idea di avviare come ad esempio la costruzione di una clinica per animali da far sorgere in prossimità dello stadio comunale di Carbonia o comunque in un luogo accessibile a tutte le persone che ogni giorno segnalano il problema di non poter contare su un’assistenza h24 per gli animali d’affezione in tutto il Sulcis Iglesiente. Tutto questo, come rimarca ancora Tore Figus: «mettendo al centro le persone favorendo e promuovendo lo sviluppo del fattore umano, proponendo percorsi appetibili per le nuove generazioni».

I temi

Proprio su questo tema ha le idee molto chiare anche il presidente dell’Euralcoop Duilio Tatti: «La fondazione avrà il compito di lavorare soprattutto con i giovani, in modo che nel futuro si continui a far vivere questo sogno». Ma come passare dalla teoria alla pratica? Interviene ancora Tore Figus: «La fondazione, che ci stiamo impegnando a far nascere prima della fine dell’anno, si impegnerà per dar vita a borse di studio, corsi di formazione, seminari e convegni finalizzati alla realizzazione dei nostri obiettivi. Abbiamo intenzione anche di sostenere l’associazionismo locale che negli anni ha lavorato in questa direzione». Nel corso dell’incontro si sono registrati diversi interventi, preceduti da quello della moglie Pina che ha ricordato come «sin da giovanissimi avevamo in mente l’idea di voler migliorare la società». A seguire si sono alternati suoi vecchi colleghi di lavoro, compagni di impegno politico e dipendenti delle attività nate nel corso degli ultimi decenni e rappresentanti delle istituzioni.

