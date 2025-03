«Una follia incentivare chi parte» 

Una follia, avverte. «Con una crisi demografica grave come quella della Sardegna, che ha una quota di giovani già di per sé fortemente erosa, si sta mettendo ulteriormente a rischio per il futuro il capitale di lavoratori qualificati».

Il professor Marco Pitzalis, docente di sociologia dell’istruzione dell’Università di Cagliari, ritiene «un errore strategico» il contributo per il fitto-casa dato dalla Regione ai ragazzi che scelgono di frequentare l’Università fuori dalla Sardegna. Un sostegno all’istruzione, che arriva con un assegno per l’abbattimento del canone di locazione, fino a 2.500 euro annui riconosciuti in base al merito e al reddito. «Si può comprendere il desiderio delle famiglie di investire nel futuro dei figli, aspirazione legittima; ma qui occorre distinguere tra le strategie dei singoli e l’interesse della Regione».

Intende dire che si stanno confondendo i due piani?

«Esattamente. La scelta delle famiglie che mandano i figli a studiare fuori, da sempre ha a che fare con la collocazione professionale dei ragazzi. Storicamente, in Sardegna molte famiglie di classe medio-alta hanno puntato su queste strategie di mobilità della formazione, ma oggi il fenomeno comincia a essere preoccupante».

Perché?

«Perché oggi si sposta il 20% degli studenti sardi. Migliaia di ragazzi che spendono e spenderanno fuori le competenze acquisite. Per questo dico che la Regione deve fare un altro ragionamento: qual è l’interesse della Sardegna rispetto a questa questione? Favorire l’emigrazione e un processo che esiste già, oppure concentrare tutte le risorse per incentivare i giovani sardi a studiare nei nostri Atenei nonché per attrarre studenti da fuori?».

Perché definisce “un errore strategico” il contributo per il fitto-casa dato dalla Regione a questi ragazzi?

«Perché l’interesse della Sardegna è trattenere qui i cervelli e portarne altri. Non possiamo pensare di poter vivere di turismo e affitti. Dobbiamo puntare tutto sulle imprese e i giovani cervelli».

Il Master and back non ha certo aiutato: chi ottiene la borsa non torna.

«Uno strumento che non funziona: l’ha dimostrato una ricerca già dieci anni fa. Oltretutto pone una questione grave: l’idea che ti diamo i soldi per formarti e poi hai diritto ad avere il posto di lavoro. Un meccanismo che, a mio modo di vedere, crea un vantaggio ingiusto. In ogni caso, i più non rientrano».

Qual è dunque la strategia che si dovrebbe seguire?

«Andrebbero create le migliori condizioni per chi sceglie di studiare a Cagliari e a Sassari. Per esempio un numero adeguato di case dello studente, di mense, di posti letto».

Forse le nostre non sono ancora vere città universitarie, anche Cagliari.

«Cagliari è in fase di crescita ma questa deve rientrare in una strategia che non va lasciata al caso».

Si spieghi meglio.

«Cagliari deve essere una locomotiva della Sardegna, deve decidere se vuole essere una città universitaria. Molte città italiane e di altri Paesi si sono sviluppate anche grazie all’Università. Qui è la prima impresa, ma va integrata nel tessuto urbano. Per cominciare, la città dev’essere in grado di accogliere gli studenti che vengono da fuori, magari puntando sui tanti edifici pubblici abbandonati. So che in Comune ci sono sensibilità che vanno in questa direzione».

