Una folla per l’addio a Ninnino Orrù 

Centinaia di persone hanno affollato ieri mattina la chiesa di San Gregorio Magno, a Pirri, per l’ultimo commosso saluto a Ninnino Orrù, ex presidente del Cagliari Calcio scomparso martedì a 84 anni. Ninnino era stato tra il 1987 e il 1991 il vice di suo fratello Tonino, morto poco più di un anno fa, e poi presidente nella stagione 1991/1992, l’ultima della gestione Orrù prima della cessione del club a Massimo Cellino. Colpito da una malattia, le sue condizioni si erano aggravate il mese scorso.

Maglie rossoblù

Pienissime le bancate di San Gregorio Magno, che infatti non hanno potuto accogliere tutti i presenti, a testimoniare l’affetto della città per una figura centrale nella storica cavalcata dalla serie C alla serie A del primo Cagliari di Claudio Ranieri. Qualcuno, per rendere omaggio, ha indossato maglie e polo rossoblù. Monsignor Ottavio Utzeri, che ne ha celebrato le esequie, ha ricordato il suo forte attaccamento alla città e in particolare al suo quartiere, Sant’Avendrace. E naturalmente la sua passione per il calcio e l’impegno per la squadra che amava, «che gli ha permesso di scrivere come vicepresidente e poi come presidente del Cagliari Calcio pagine di gloria per tutta la nostra città. Dobbiamo essergli grati per quello sport vissuto con passione e per il contributo importante che ha dato alla società, per un riscatto che per molti è stato una spinta per la rinascita».

Ex calciatori

Tra i banchi diversi esponenti politici, a partire dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, ma soprattutto personaggi del mondo rossoblù che Ninnino Orrù lo avevano conosciuto o con cui avevano lavorato, da ex collaboratori a ex calciatori come Gianfranco Matteoli e Renato Copparoni. In rappresentanza della società, che ha fatto preparare una corona di fiori in onore di Orrù, era presente l’amministratore delegato Carlo Catte. «A nome del presidente Giulini e di tutta la società esprimo la nostra vicinanza alla famiglia Orrù. Ninnino era un uomo leale, un imprenditore lungimirante», le parole dell’ad dopo la celebrazione. «Con il fratello Tonino e la famiglia Orrù fu tra gli artefici della doppia promozione, e poi della permanenza nella massima serie nelle stagioni successive, dove vennero messe le basi per il Cagliari del futuro».

Sul carro funebre che ha accompagnato il feretro al cimitero anche i fiori da parte di Ranieri, che con la famiglia Orrù aveva un rapporto speciale, e una composizione a nome degli ex rossoblù che hanno voluto omaggiare la memoria del loro presidente.

