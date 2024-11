Una folla per l’addio a Nicolò Meloni 

Pochi minuti dopo le 16 la bara di noce chiaro sfila nel piazzale d’un tratto troppo piccolo per contenere il dolore. Stanno tutti immobili, sotto un cielo nuvoloso che sembra piangere pure lui, mentre dalle casse sistemate accanto al carro funebre partono le note di “Ho paura del buio” di Silent Bob, con quelle strofe che ascoltava con le cuffiette in quel giro di ronda finito in tragedia. “Non sai quanto mi piacerebbe tornare bambino, tornare indietro nel tempo per restarci… quanto erano stupidi i motivi per piangere” . Non lo sono oggi, che Nicolò Meloni, travolto da un cancello poco dopo l’una di sabato, parte per l’ultimo viaggio.

Lacrime e dolore

«Non può essere vero», continua a ripetere mamma Simona Trincas tra i singhiozzi. Al suo fianco c’è il marito Giuseppe, un omone grande piegato dal dolore. Ha gli occhi gonfi dalle lacrime che vanno giù senza sosta per tutta la messa, con quel loro unico figlio rimasto, quattordici anni, che sembra quasi stordito e non aver ancora fatto i conti con la vita impietosa che gli ha rubato un fratello. Si sorreggono a vicenda, nella prima fila della chiesa di San Massimiliano Kolbe, che a fatica contiene familiari, amici, parenti, conoscenti e colleghi di Nicolò, che avrebbe compiuto 27 anni tra cinque giorni e non potrà mantener fede all’impegno messo per iscritto nel messaggio inviato alla madre. “Faccio l’ultimo giro, poi rientro”. No, non è mai rientrato in quella casa dove la famiglia lo ha aspettato sino all’ultimo. Senza sapere che era già lì, sotto quell’ammasso ferro all’ingresso di un’azienda lungo la statale 131, a Sestu, uscito dai binari e che non gli ha dato scampo.

Silenzi e domande

Mezz’ora dopo le 14 sono già in tanti nel piazzale della chiesa di Is Mirrionis. «Non si può morire così, non è accettabile morire mentre si lavora»: lo ripetono in tanti, mentre cercano inutilmente una risposta per quei “Perché?” che aggiungono dolore su dolore. Ci sono i confratelli dell’Arciconfraternita del santissimo crocifisso di San Giacomo, con gli abiti bianchi, e le consorelle vestite di nero, in segno di lutto. E prima che il sacerdote appaia sull’altare è un susseguirsi di silenzi, sospiri, pacche sulle spalle e singhiozzi che rimbombano tra le navate. È un dolore composto e dignitoso, che sembra quasi prendere forma e potersi toccare con mano nella casa del Signore dove si dovrebbe trovare conforto. Non sicuramente oggi. «Era il dieci di ottobre, venti giorni fa, quando ho conosciuto Nicolò. Ho visto in lui un ragazzo semplice, buono. Normale. Ho visto un ragazzo felice, non avrei mai immaginato che avrei dovuto celebrare il suo funerale oggi», dice don Pietro Mostallino. «Anche io, come tutti voi, mi sono domandato perché. Perchè? Non lo so nemmeno io. Nel mondo c’è tanta gente cattiva, gente malata che vive nel letto della sofferenza. Nicolò era buono, bravo, un gran lavoratore e un figlio amorevole. Perché Dio ha permesso questo? Fratelli e sorelle, cari genitori, caro Enrico, questa è la volontà del Padre».

L’addio

Ci ha provato sino all’ultimo, Nicolò, a tenersi quella vita che gli si è rivoltata contro. Ha sparato per sei volte, sperando che qualcuno si accorgesse di lui. Non è servito neanche l’arrivo di un’altra guardia giurata accorsa sul posto. Non è servito l’allarme lanciato al 118, vigili del fuoco e carabinieri. Non è servito il cric con cui il collega ha cercato di liberarlo da quel cancello pesantissimo. Poco dopo le 16 ci sono le note di “Ho paura del buio” a salutare Nicolò, con i palloncini bianchi che salgono in cielo mentre mamma Simona e papà Giuseppe piangono e si sorreggono l’un l’altro dietro la bara dove c’è il loro bambino che non festeggerà i 27 anni.

