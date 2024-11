Una folla immensa per l’ultimo saluto a Ignazio Moretti 

Troppo piccola la chiesa parrocchiale di Baunei e la piazza antistante ed è parso troppo piccolo persino il centro abitato, per accogliere tutte le persone che ieri pomeriggio hanno voluto accompagnare il maresciallo Ignazio Moretti, 56 anni, dal 1998 comandante della stazione dei carabinieri di Villagrande stroncato da un infarto domenica mattina in casa sua a Baunei. Persona stimata e benvoluta, Moretti era entrato nell’arma dei carabinieri a 19 anni e aveva lavorato a Torino fino al 1998, anno del trasferimento a Villagrande, dove era in servizio fino a sabato mattina. Ad accogliere il feretro all’ingresso della chiesa c’erano il picchetto d’onore dei carabinieri in alta uniforme e decine di colleghi arrivati da tutta la Sardegna. Presenti alti gradi dell’Arma, come il comandante provinciale di Nuoro Gennaro Cassese e il capitano di Lanusei Marco Mastrovito. A rappresentare le due comunità di Baunei e Villagrande, accomunate dal dolore, i due sindaci Stefano Monni e Alessio Seoni. Fuori dalla chiesa una folla straripante ha atteso l’uscita del feretro. Al termine della messa funebre, celebrata dal cappellano militare dei carabinieri don un lunghissimo corteo silenzioso ha accompagnato il feretro fino in cimitero, dove il pietoso rito delle condoglianze è andato avanti per ore. (gm. p.)

