Una folla commossa per l’ultimo saluto a Davide Sapienza 

Oltre un centinaio di persone nel cimitero di San Michele per dare l’ultimo saluto a Davide Sapienza, il giovane cagliaritano di 25 anni che ha perso la vita a causa di uno scontro frontale tra la sua Renault Clio e un tir all'altezza di Olia Speciosa, Castiadas, nella statale 125. Si è celebrato ieri mattina, nella cappella del cimitero, il funerale del ragazzo scomparso lunedì, forse mentre si dirigeva a Tortolì nella casa dei nonni.

I parenti, stretti in un composto dolore, si sono disposti nelle prime file. Presenti anche tantissimi amici e conoscenti, a tal punto che un gran numero di persone è dovuto restare in piedi o fuori dalla cappella. Hanno voluto esserci tutti, per mostrare il loro affetto alla famiglia e soprattutto a un ragazzo che lascerà un ricordo indelebile in coloro che l’hanno conosciuto e, come riferiscono i genitori, ha vissuto la propria vita fino in fondo.

Ha invocato lo spirito consolatore di Dio padre Michele, che ha celebrato il funerale in sostituzione del cappellano don Ivan, ma è difficile, per chi voleva bene a Davide, trovare consolazione di fronte a una tragedia di cui non si riesce a scorgere una spiegazione. Troppo giovane l’età della vittima per andarsene in questo modo. «Nessuno pensi che questa sia stata una punizione. Il dolore non può essere spiegato, ma deve essere visitato», ha detto il sacerdote durante l’omelia. Al termine della messa, mentre il feretro veniva accompagnato fuori, si è levato nella cappella un lungo e commosso applauso, un ultimo tributo che ha interrotto l’addolorato silenzio che aveva caratterizzato la commemorazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA