Una folla commossa per l’addio alla donna morta per le ustioni 

Commozione e lacrime per l’ultimo saluto a Maria Franca Murtas, l’anziana di 83 anni scomparsa sabato sera in seguito alle ustioni riportate il 19 settembre in un incidente domestico in via Rubicone. Il funerale si è tenuto ieri nella parrocchia San Giovanni Battista La Salle, gremita fino agli ultimi banchi.

Le parole di don Nicola Ruggeri, che ha celebrato la funzione, sono state rivolte soprattutto ai familiari più stretti, il marito Aldo Spiga e i figli Raffaele, Nicola, Giulia, Manuela e Simona. «Maria Franca era moglie, mamma e luce della casa. Spesso leggiamo che ci sono tante morti sul lavoro, ma chi scrive della casalinga morta sul posto di lavoro? Rivolgiamo una preghiera a Dio e un grido agli uomini per tutte le donne morte in casa come Maria Franca, amando, servendo, preparando qualcosa per gli altri».

La donna si trovava infatti ai fornelli, la mattina del 19 settembre, quando era stata investita da una fiammata causata da una fuga di gas. È poi morta al centro ustioni di Sassari dopo 15 giorni di ricovero. «La nostra sorella non si è consumata per l’ustione del suo corpo», ha detto ancora don Nicola. «Il fuoco lo aveva dentro, quel fuoco che vediamo in tante mamme, che vivono donando, fino all’ultimo». Centinaia i presenti al funerale, tra parenti, amici e conoscenti. Tra i banchi anche una rappresentanza dell’amministrazione, dei vigili del fuoco e delle giovanili del Cagliari Calcio, dove il figlio Raffaele lavora come magazziniere. «La comunità vi sta dicendo che vi è vicina, vi vuole bene e prega per voi», ha detto ancora il sacerdote rivolto ai familiari.

