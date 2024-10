Una folla commossa per l’addio a Gabriel 

Settimo San Pietro lo ha salutato ieri alla fine della messa con un lungo applauso nella piazza della parrocchia. C’erano anche le Guardie giurate, colleghi di lavoro, al funerale di Gabriel Manuel Montis, il giovane annegato venerdì mattina nelle acque di capo Malfatano, a Teulada e c’era tanta altra gente che ha gremito la chiesa durante la messa durante la quale sono echeggiate le parole del parroco, don Giuseppe Orrù.

Rivolgendosi ai familiari, il sacerdote ha parlato di Gabriel, innamorato del suo lavoro, del mare e della pesca. «Ora Gabriel è in cielo: darà sollievo al vostro dolore come vi ha voluto bene in questo mondo. Sono venuti anche i suoi colleghi a dargli l’ultimo saluto. Significa che era un giovane stimato: le mie parole servano da conforto a voi tutti in questo momento di tristezza».

Il giovane è annegato venerdì, travolto da un’onda mentre pescava dagli scogli.

RIPRODUZIONE RISERVATA