Una folla commossa per l’addio a Capone 

La maglia del Cagliari con il numero 10 sul feretro, un bambino che sventola una bandiera rossoblù dal terrazzo di un palazzo davanti alla chiesa. È l’ultimo toccante saluto ad Andrea Capone, morto domenica scorsa a 43 anni, in occasione dei funerali che si sono celebrati ieri pomeriggio nella parrocchia del Santissimo Crocifisso in via Zagabria.

Oltre 400 i presenti, una folla commossa di parenti, amici, ex compagni e tifosi del Cagliari che ha riempito la chiesa, tanto che circa un centinaio sono rimasti all’esterno e alcuni hanno seguito la cerimonia dal piano superiore, mentre al momento dell’uscita dell’auto è partito spontaneo un lungo e sentito applauso. Sul feretro, oltre alla maglia rossoblù col 10 (l’ultimo numero da lui indossato al Cagliari nella stagione 2006-2007), una foto e due corone di fiori; accanto, sulla destra, due ragazzi del settore giovanile del club a sostenere un gonfalone.

Amici e compagni

Tra i numerosi campioni che hanno salutato Capone in lacrime l’amico David Suazo, rimasto sempre molto legato e vicino all’ex calciatore anche dopo gli anni trascorsi assieme in campo, che ha trasportato il feretro fuori dalla parrocchia al termine dei funerali. In prima fila la madre Silvana, la sorella Francesca e lo zio Francesco, alla loro destra la rappresentanza del Cagliari Calcio col direttore sportivo Nereo Bonato, il segretario sportivo generale Matteo Stagno, il team manager Alessandro Steri, il suo ex compagno Andrea Cossu (oggi nell’area scouting del club) e il responsabile del settore giovanile Bernardo Mereu, gli ultimi due legatissimi a Capone e alla famiglia, con Mereu che lo aveva conosciuto fin da piccolo per la forte amicizia col padre Franco, scomparso alcuni anni fa e suo presidente all’Atletico Sirio. Dietro di loro Gianfranco Zola e Gianluca Festa, ma anche Gianfranco Matteoli, Andrea Cocco, Emiliano Melis, Francesco Pisano, Marco Sau, Gigi Piras e il campione d’Italia del 1970 Mario Brugnera.

La cerimonia

Toccante, nel corso dei funerali, il ricordo del parroco del Santissimo Crocifisso don Alberto Medda. «La sua vocazione era dare a questa terra un momento di gioia e di festa: grazie Andrea, hai realizzato questa tua missione e non ti ringrazieremo mai abbastanza», ha detto. «Siamo tutti commossi, abbiamo tanti interrogativi a cui non riusciamo a dare risposta dopo quanto è successo domenica. Aveva un sogno, quello di passare dal campo del Cep al Sant’Elia, che ha realizzato superando difficoltà e sofferenze: non è arrivato in Serie A in carrozza, ma ha dato una grande gioia alla sua famiglia e a uno stadio intero. E proprio la sua famiglia, assieme al calcio, era ciò a cui Andrea teneva di più».

