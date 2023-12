Una folla commossa al funerale di Cidu 

Una chiesa gremita, quella di San Gavino. Segnale tangibile di una comunità che vuole reagire, che non vuole farsi sopraffare dalla paura e dall’odio. Ieri mattina a Gavoi in tanti hanno partecipato ai funerali di Francesco Cidu, 66enne ucciso con due fucilate lo scorso 19 dicembre, nelle campagne di Gainadu. «Caino, dov’è tuo fratello Abele? - ha detto nella sua toccante omelia il parroco Michele Casula -. L’omicida sarà sempre l’uomo della notte e del buio anche se apparentemente è libero. Però, lo stesso Dio protegge Caino e intima che nessuno si vendichi su di lui. Anche tu, Caino che hai ucciso Francesco puoi avere, se ti penti davvero, una possibilità di salvezza».

Un invito al perdono, alla pace e alla compattezza di una comunità ferita. Ecco il messaggio che si è levato dal cuore di Gavoi, da quel paese ancora scosso per un delitto inspiegabile. «Davanti a noi c’è un’assurda contraddizione - ha puntualizzato don Casula -. C’è un presepio segno di luce, di serenità e di amore alla vita; c’è pure una bara che ci parla di morte, di violenza, di rifiuto di questo profondo amore di Dio per l’umanità. L’omicidio di Francesco non è solo violenza nei confronti di una persona sola: chi ha ucciso Francesco è un po’ come se avesse ucciso in parte ciascuno di noi». Il sindaco, Salvatore Lai: «Tanta gente ha partecipato ai funerali di Francesco Cidu. Questo fatto vuol dire due cose: di fronte alla morte la comunità c’è, con una forma di rispetto diffusa; poi, è emersa la volontà, non scontata, di voler andare avanti. La speranza è che il colpevole venga assicurato alla giustizia». (g. lo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA