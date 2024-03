Una folata di vento fa uscire di strada un’utilitaria sulla 195 

Una folata improvvisa di maestrale e poi l’uscita fuori strada a un passo dal mare: incidente per fortuna senza alcuna conseguenza per il conducente, ieri mattina sulla Statale 195. Poco dopo le 11, una Fiat Panda che viaggiava verso Cagliari, è stata sbalzata fuori strada dal forte vento che soffiava sull’arteria sulcitana, di fronte al Remaccio barche: il conducente non è riuscito a impedire che il veicolo terminasse la propria corsa a un metro dalla battigia. L’incidente si è verificato nella zona in cui due mesi fa, proprio a causa dell’assenza del guardrail, era morto annegato un ragazzo, uscito di strada con la sua auto.

Come di consueto, l’incidente ha provocato una lunga fila di veicoli: a peggiorare la situazione, poco dopo l’uscita di strada della Panda, ci si è messo il tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante. I disagi patiti dagli automobilisti che nelle ore centrali del mattino cercavano di raggiungere il capoluogo, sono stati preceduti dal tamponamento avvenuto all’altezza della località Picciau che il pomeriggio del giorno prima ha costretto centinaia di pendolari a rimanere incolonnati per ore.

Per i condannati a percorrere la 195 quotidianamente, ormai, è certa solamente l’ora in cui ci si mette in viaggio ma è praticamente impossibile stabilire quando si arriverà a destinazione. Che sia un pullman in panne, un incidente stradale o il traffico dei veicoli in uscita dalla zona industriale di Sarroch il rischio di rimanere incolonnati è sempre dietro l’angolo. (i. m.)

