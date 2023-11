Una foglia d’alloro per Giulia e le altre vittime di femminicidio 

Studenti e studentesse dell’Università protagonisti di un’iniziativa dal profondo valore simbolico, con l’obiettivo di ricordare Giulia Cecchettin e a tutte le altre donne vittime di femminicidio.

Oggi e domani e ancora mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, dalle 10 alle 18, sarà possibile portare al Muacc (il Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee dell’Università), una foglia di alloro accompagnata da un biglietto con un breve testo. Le foglie raccolte saranno poi composte in una corona d’alloro, simbolo della conclusione del percorso accademico che la giovane studentessa veneta e altre giovani donne, non hanno potuto completare.

La corona d’alloro rimarrà esposta negli spazi museali del Muacc come metafora dell’urgenza di affrontare una realtà che ci chiama tragicamente in causa, e che rende responsabili tutte e tutti. Studenti e studentesse che desiderano aderire all’iniziativa possono portare la propria foglia d’alloro e il biglietto al Muacc in via Santa Croce 63. I testi dei biglietti che accompagnano le foglie, dovranno essere inviati anche via e-mail all’indirizzo: muacc.info@unica.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA