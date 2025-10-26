Una flotta contro le pale in mare 

Cresce la flotta per dire no all'invasione eolica davanti alle coste del Sulcis.

L’iniziativa

Il vento ieri mattina ha tenuto in porto molte barche a Carloforte e a Portoscuso, impossibilitate a raggiungere in sicurezza, come era stato programmato, l’area in cui l’Ichnusa Wind Power vorrebbe realizzare un gigantesco parco eolico off shore, ma non ha fermato la manifestazione organizzata dal “Comitato no speculazione energetica Carloforte”. Gli organizzatori avevano invitato a manifestare anche rimanendo in barca in porto o sul molo e così è stato per gran parte della mattinata a Portoscuso dove il vento ha aiutato le decine di bandiere a sventolare con vigore mandando forte e chiaro il messaggio: «Il Sulcis non si arrende all’invasione eolica».

Uniti

Il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori e il parroco del paese don Antonio Mura (che è anche responsabile della Pastorale del lavoro della diocesi di Iglesias) hanno raggiunto i manifestanti al molo perché la protesta veda la popolazione accanto alle istruzioni civili e religiose per creare un fronte unico: «Chi amministra a vario titolo il Sulcis Iglesiente non si faccia mandante di imprenditori “prenditori” e usurpatori, ma favorica una democratica transizione energetica e di sviluppo sociale del Sulcis Iglesiente», ha detto il sacerdote;e il sindaco ha aggiunto: «In un territorio devastato da inquinamento e disoccupazione non si possono accettare ulteriori invasioni». Le circa 200 persone presenti ieri sanno che la battaglia sarà ancora lunga e si sono date appuntamento alle prossime iniziative. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA