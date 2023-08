Una fisica tra Formula 1 e Moto Gp 

Paola Furcas da Lanusei al mondo del motorsport. Si definisce «una fisica in un mondo di ingegneri», con una passione per i motori e una professione che le permette di frequentare i palcoscenici internazionali più importanti: Formula Uno, Rally, Moto Gp, Superbike e tanto altro. Tantissimi i team con cui si interfaccia quotidianamente per Brembo, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di auto, moto e veicoli commerciali.

Incarico e passione

La specialista fa parte della Global Business Unit Brembo Performance che conta circa 200 persone, è responsabile qualità per cui deve assicurare che tutti gli impianti frenanti che l’azienda fornisce ai team e ai clienti rispettino determinati standard qualitativi di materiali e di processi produttivi. Dopo il liceo classico a Lanusei e la laurea all’università di Cagliari, è partita alla volta di Zurigo per un periodo di tesi e da lì i primi contatti con il mondo dei motori, sua passione. Un po’ la persona giusta al momento giusto. La Furcas racconta il suo percorso. «Tanti anni fa - esordisce - avevo la moto, mi è sempre piaciuto il mondo dei motori e ogni tanto penso di ricomprarla. Lavoro in un mondo di ingegneri ma sono laureata in fisica, non avrei mai pensato di arrivare qui, dove sono finita un po’ per caso. Non sapevo cosa avrei fatto da grande, ma nell’industria un posto per i fisici c’è sempre».

Il curriculum

Grazie alla sua tesi, le si sono aperte porte della Pirelli dove si occupava di affidabilità e analisi di guasto e che, per visitare i fornitori, le ha permesso di girare il mondo. Lasciata alle spalle l’esperienza Pirelli, entra in Magneti Marelli dove rimane per 15 anni. Nel 2019 approda in Brembo, «un ambiente molto dinamico, c’è una continua ricerca tecnologica su processi e prodotti, vogliamo essere un solution provider di riferimento per tutti i nostri clienti. Lavoriamo ogni giorno per affinare ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuovi materiali. Non c’è pericolo di annoiarsi». E capita che Paola Furcas vada in pista, per verificare che tutto sia perfetto insieme agli assistenti di pista, come è successo da ultimo in Belgio per la Formula 1 o a Barcellona per la Superbike.

Parità di genere

Una donna, responsabile della qualità, che si è ritagliata il suo spazio in un ambiente prettamente maschile, ma che col tempo si sta aprendo sempre di più. «L’ambiente del Motorsport è un ambiente prettamente maschile anche se negli anni lo è sempre meno, ma posso dire di non aver avuto difficoltà, anzi, mi trovo a mio agio. Adesso, ci sono anche tante ragazze che corrono in diversi campionati auto e moto e anche nelle aziende del settore stanno aumentando i profili femminili. Io stessa per esempio mi interfaccio quotidianamente con diverse colleghe che fanno parte di qualche team».

Vacanze a Orrì

Paola Furcas, 51 anni da compiere, ha messo radici a Milano, dove vive con suo marito Vittorio, di Cagliari, e le sue due figlie, Sofia di 15 e Alice di 13 anni. In Ogliastra, a Lanusei, ha la famiglia d’origine e un legame molto forte che la spinge a tornare ogni estate. Per lei le vacanze estive, il mare sono solo in Ogliastra e nella sua casetta di Orrì, nel litorale ogliastrino. «Adoro l’Ogliastra, ci sono nata, ho vissuto qui e torno sempre. D’estate sempre e solo qua. Qui non avrei potuto fare il tipo di lavoro che faccio attualmente, però sono contenta della scelta che ho fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA