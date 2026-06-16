«Una Fipav senza steccati» 

La costante del mondo del volley isolano è certamente la partecipazione. Quando, al rinnovo del Comitato Regionale, si sfiora il novanta per cento (89,7) delle società presenti su 146 aventi diritto al voto, non ci sono soltanto il traino o il pathos per l’inusuale presenza di due candidati alla presidenza. Percentuale quasi analoga (89,4) ci fu quando, febbraio 2025, Eliseo Secci venne confermato presidente, candidato unico con 142 società aventi diritto.

Il volley sardo ha scelto la continuità con Roberto Puddu, eletto con quasi due terzi delle preferenze, prima vicepresidente poi vicario dopo le dimissioni di Secci. Dimissioni decise dopo il rinnovo del consiglio federale e messe nero su bianco tredici mesi dopo, lo scorso 25 marzo. Uno scossone evidentemente ripianato con la presenza, durante l’assemblea, del vicepresidente federale Elio Sità.

Due candidati, ma più che una contrapposizione, è stato un concorso di idee. Come evidenzia il neopresidente Roberto Puddu.

«È stata una competizione leale, con assoluto rispetto personale e della diversità delle idee. Con Dario Sanna (l’altro candidato, attuale direttore generale della Sarlux Sarroch), dopo la proclamazione, ci siamo abbracciati e abbiamo parlato a lungo nei successivi momenti di convivialità».

Sanna ha preso quasi il 34 per cento dei voti. È un segno di divisione?

«Parlerei di diverse visioni, di priorità differenti nell’affrontare i problemi. Ed è un fatto positivo perché il confronto serve a migliorare, a cambiare in meglio. Ogni idea, se sostenibile, deve trovare spazio».

Lei ha fatto l’en plein dei consiglieri, sei su altrettanti posti disponibili.

«Non ci sentiremo sull’Olimpo, ma dobbiamo guardarci intorno. Niente steccati o fazioni, la nostra idea è cercare e allargare la collaborazione. Se nei gruppi di lavoro c’è condivisione, ben vengano le proposte, non importa da dove arrivano. Abbiamo già ipotizzato di lavorare su tavoli comuni».

I primi punti del programma?

«Continuiamo su un percorso già tracciato, cioè la promozione del volley, la crescita dei giovani. Il nostro lavoro deve generare buone pratiche, che a loro volta devono far emergere le atlete e gli atleti. Non dimentichiamo che noi, rispetto ad altre regioni, scontiamo un gap legato all’insularità e all’economia. Non può essere colmato nel breve periodo, e con le nostre sole forze».

Tante società nel mondo del volley in continuo fermento, e tante aspettative.

«Partiamo da un principio, la nostra attività deve essere mediamente utile per tutte le società, dalle più blasonate in giù. Pari dignità, certo, nel momento delle scelte capiterà che qualcuno sia meno contento di altri».

Sarà un mandato breve, due anni e mezzo. Poi si tornerà al candidato unico?

«Presto per dirlo. È vero che in passato è stata una prassi consolidata, discussioni e confronti hanno sempre generato una sintesi. Ora lavoreremo insieme, confortati dall’alta partecipazione all’assemblea elettiva, e nel rispetto delle scelte fatte da tutto il movimento. Dobbiamo essere all’altezza del compito che ci è stato assegnato. Sono certo che idee e persone diverse sono orientate ad un’unica finalità. Il bene della nostra pallavolo».

Che, soltanto nella scorsa stagione, ha vissuto momenti esaltanti. Dal “Sardegna Volleyball Challenger” a Oristano con Alessia Orro, Vargas e Boskovic, alla Cev Cup a Cagliari con Piacenza, ai playoff di Sarroch e Cus Cagliari, alla promozione di La Maddalena. L’asticella è in alto: adesso tenercela (e magari sollevarla) è compito di tutti.

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