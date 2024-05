Una finestra sul mondo del lavoro 

Una finestra aperta sul mondo del lavoro. La scuola professionale dell’Anap di Isili sta scrivendo un nuovo capitolo della propria storia. Numeri in crescita e varietà di corsi che soddisfano i ragazzi in obbligo scolastico, i disoccupati e gli adulti che decidono di ritornare nei banchi di scuola per specializzarsi. «Ad oggi», spiega Roberto Carcangiu tutor e formatore, «abbiamo attivi 4 corsi per ragazzi dai 14 anni per cuoco, termoidraulico, estetista e meccanico». Un lasciapassare per il mondo del lavoro cui aspirano tanti giovani.

La scelta

«Alle scuole superiori non mi trovavo bene», ha raccontato Giorgia Dessì 21 anni, aspirante estetista, «con il diploma non avrei avuto possibilità di essere inserita nel mondo del lavoro, oggi sono pronta». Soddisfatta anche Angelica Peis, 18 anni: «Qui impariamo una professione, dopo il diploma non avremmo avuto la stessa opportunità».

Le ore di stage previste nei vari corsi permettono ai ragazzi di fare esperienza nelle imprese e nelle aziende del territorio e spesso vengono ricontattati poi per un contratto. Per il prossimo anno scolastico sarà attivato un altro corso triennale per meccanico rivolto ai ragazzi con la licenza media e per il quale ci sono ancora dei posti disponibili. Ogni classe conta una quindicina di studenti, qualcuno si perde per strada ma il 90 per cento conclude il percorso.

Nell’istituto

«Avremmo potuto avere numeri anche più alti», ha detto Barbara Dessì, 54 anni responsabile di sede, «però ci sono ancora resistenze da parte dei genitori; magari quando presentano la domanda i ragazzi hanno già smesso con gli studi. Cerchiamo di occuparci di ognuno degli studenti, questa scuola è un po’ lo spaccato della società attuale».

Una bella esperienza anche per il corpo insegnante, composto da professionisti che mettono a disposizione la propria conoscenza. «Per me è la prima volta», dice raccontato Rita Meloni, 34 anni, farmacista che insegna chimica, anatomia, dermatologia nel corso per estetiste, «mi sono affezionata alle studentesse, all’inizio c’è stata qualche difficoltà ma ho sempre pensato che le ragazze meritavano fiducia, se fatta seriamente questa scuola può veramente dare un’opportunità di lavoro».

Gli oss

La scuola professionale vanta un bacino d’utenza molto vasto tra Sarcidano, Trexenta e Barbagia di Seulo. Sul fronte adulti si stanno attivando il quarto corso per oss (operatore socio sanitario) e il corso per imprenditore agricolo professionale. Saranno avviati altri dieci corsi per disoccupati finanziati dalla Regione per i quali è prevista un’indennità di frequenza e il rimborso spese viaggio. Successo di adesioni anche per il corso di tessitura organizzato dal Comune di Isili la cui gestione è stata affidata proprio all’Anap.

