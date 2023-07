Una filiera sarda del torrone  

La difesa delle eccellenze locali, valorizzando materie prime autoctone, investendo sull’agricoltura 2.0. Il torronificio Licanìas di Tonara, gestito dai fratelli Emilio ed Eleonora Porru, con la preziosa guida del padre Tonino ci crede e punta alla salvaguardia delle produzioni. L’acquisto di un mandorleto da oltre 2000 piante nelle campagne di Capoterra è il segnale di una scelta strategica per una filiera tutta sarda di alta qualità.

La scommessa

«Da tempo studiavamo questo progetto – racconta Emilio Porru – oggi reggere il confronto con i torronifici della Penisola è difficile, per ragioni logistiche, di abbattimento dei costi ma non solo. Abbiamo puntato maggiormente sulla qualità, preferendo materie prime che ci distinguessero. Ecco perché lavoriamo sole mandorle, noci e nocciole e miele sardi. Conoscevamo da tempo gli impianti di Capoterra, quando abbiamo avuto l’opportunità di acquistare non ci abbiamo pensato due volte. Un investimento importante, ma essenziale per la nostra politica aziendale». Lo dice con orgoglio Porru che con i propri familiari ha deciso di investire sul territorio, contribuendo alla crescita occupazionale e allo sviluppo: 10 dipendenti, impianti di produzione al passo coi tempi, un modello d’integrazione apprezzato da tutti.

Le novità

Ma è intorno al miele, ingrediente immancabile, che stanno nascendo nuove idee. «Oltre all’impiego in azienda – aggiunge – sono un apicoltore. Amplieremo le nostre arnie, spostandole sui monti, dove produrranno in un ambiente incontaminato. Puntiamo ad acquistare anche dei noccioleti e dei noceti». E per i clienti sparsi nel mondo la possibilità di restare sempre aggiornati: «A breve inizieremo la raccolta delle mandorle e la lavorazione del miele. Grazie ai QRcode inseriti sulle confezioni, si potranno seguire le fasi in diretta, attraverso le webcam presenti a Capoterra e a Tonara». Una scelta di cuore, abbattendo le distanze fra Barbagia, Penisola e il Nord Europa, dove Licanìas si sta consolidando con successo: «Sposiamo il progresso non dimenticando la tradizione. Vedere che il nostro torrone sia apprezzato fuori dai confini isolani, ci riempie di orgoglio».

L’accoglienza

Il torrone è anche un ponte verso nuove sfide. Nei mesi scorsi, l’acquisto della storica villa Manfredi, un tempo adibita ad albergo, riavrà nuova luce grazie ad un’attenta progettazione con la Soprintendenza delle belle arti. Per noi un passo in avanti anche in ottica ricettiva – conclude Porru – nasceranno 20 camere dotate di ogni comfort, promuovendo il turismo montano. In quella struttura c’è un pezzo di cuore dei tonaresi e faremo del nostro meglio per darle il giusto lustro. Come sempre, profilo basso e duro lavoro saranno i nostri principi. Ai piedi del Gennargentu si può fare tanto. Creando un turismo di qualità, con storia, tradizioni, cibo a chilometri zero e l’ospitalità in prima linea. Questa è casa nostra. È qua che intendiamo costruire il nostro futuro e quello dei nostri figli».

Produzioni artigiane di qualità, nuove tecnologie e un indissolubile legame identitario: triade d'eccellenza contro lo spopolamento.

