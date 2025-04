Una Fiera per mille eccellenze sarde 

Sfilate, mostre di bovini, trattori e specie botaniche rare, gare e degustazioni dei prodotti locali. Tutto questo nel centro fieristico sulla strada 19 est, ad Arborea, domani e il primo maggio. È tutto pronto ormai per la Fiera dell’Agricoltura (evento promosso da Pro Loco, Comune, Sistema delle cooperative locali e Regione) che vedrà 200 operatori al lavoro.

Sfilata dei bovini

Si inizia, domani alle 11, con l’inaugurazione della mostra regionale dei bovini di razza Frisona italiana, giunta all’edizione numero 41. I capi che già oggi arrivano da 23 allevamenti (tra Arborea, Sanluri e Terralba) al centro fieristico sono 125. Dopo il taglio del nastro inizieranno le sfilate delle manze e le valutazioni da parte dei giudici con la proclamazione delle campionesse. Mentre giovedì mattina saranno premiate le vacche. Verranno assegnati anche ulteriori titoli come il Trofeo triennale per il miglior allevamento, il premio latte qualità e alto reddito. In programma anche il Trofeo dei presidenti Junior per la migliore coppia di manze e Senior per le vacche.

Spazio per i giovani: nel pomeriggio di giovedì ci sarà la gara di conduzione. «Ci saranno in mostra i capi più belli della Sardegna ma forse d’Italia - spiega Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco - Per i più piccoli sarà un modo per capire la filiera del latte, gli esperti invece osserveranno la morfologie degli animali, la storia e le potenzialità».

I mezzi

Ritorna per il quarantesimo anno la Mostra mercato delle macchine per l’agricoltura. «Ospiteremo 150 trattori - annuncia Sanneris - macchine innovatrici, computer che si muovono grazie alla tecnologia avanzata che permettono di seminare in maniera perfetta». Non mancherà Floraviva, la fiera regionale dedicata al settore ortofloro-vivaistico.

Le fragole

La vera protagonista del primo maggio sarà invece la fragola. Alle 16 taglio del nastro per inaugurare la sagra di uno dei prodotti tipici del territorio. E il colore rosso delle fragole invaderà la piazza: «Ci saranno cinque quintali per la degustazione - spiega Sanneris - E poi tante vaschette per la vendita che verranno offerte con la panna preparata dalla 3 A. Solo prodotti di Arborea insomma, questa è la tradizione». Ma nel centro fieristico, sempre giovedì, sarà allestito anche un ristorante a cielo aperto per “Tavola in fuera”: dalle 12.30 gnocchetti alla campidanese, arrosto morto, fettine impanate, verdure di stagione, vino, acqua, pane e fragole con panna. Non mancherà lo street food.

RIPRODUZIONE RISERVATA