«Una fiera di valenza nazionale» 

«La fiera di Macomer è una vetrina di eccellenza, sulla quale la Regione vuole investire delle risorse affinché diventi patrimonio e punto di riferimento per il settore nell’intera Isola». Sono le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta, che con gli amministratori di Macomer ha inaugurato ieri mattina, nell’area fieristica ai piedi del monte Sant’Antonio, la mostra regionale degli ovini e dell’agroalimentare. «Questo appuntamento è importante - ha aggiunto - la mostra regionale deve diventare nazionale perché la Sardegna da sola, in Italia, rappresenta il 70 per cento degli ovini».

In vetrina

Nella mostra c’è davvero la Sardegna: 16 allevamenti con oltre 600 capi di ovini selezionati e pezzi anche del settore bovino, oltre 50 stand con formaggi, salumi, pane, dolci, mangimi per gli animali. E poi laboratori con protagonisti gli alunni delle scuole di Macomer. Forte la presenza dell’artigianato, in particolare delle opere in ceramica realizzate dai disabili di Villa Chiara a Olbia. E poi tanti altri, che rappresentano la filiera agricola (e non solo) nell’Isola. Importanti i laboratori per la lavorazione del latte ovino, col maestro Luca Cossu, davanti a un centinaio di ragazzi delle scuole.

Il sindaco

«È una giornata storica - ha detto il sindaco, Riccardo Uda - per anni questa manifestazione è stata trascurata, fino a farla scomparire. Senza l’apporto delle associazioni di categoria, abbiamo voluto riproporre la mostra zootecnica. Iniziativa in via sperimentale che intendiamo come appuntamento fisso negli anni. Siamo ripartiti da dove ci eravamo lasciati. O meglio, da dove aveva lasciato chi aveva deciso di trasferire altrove questa manifestazione, che ci è sempre appartenuta. La riproponiamo grazie alla Regione, a Laore e alla Pro Loco». Dello stesso avviso Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine: «Il nostro territorio ha attitudine al settore, Macomer può diventare centro di riferimento e di protezione in Sardegna».

L’impegno

La manifestazione, in grande stile, proseguirà oggi grazie all’impegno dell’amministrazione comunale con gli assessori Toto Listo («Ci conforta la grande partecipazione di espositori e della gente. Speriamo sia l’inizio di una serie di eventi»), Fabiana Cugusi («Non solo allevamento e agricoltura, ma anche un grande ritorno culturale»), Danilo Masala e tanti altri. «Un appuntamento tanto atteso dagli allevatori - dice Maria Sitzia, di Agris Sardegna - in una struttura dove si incontrano e si confrontano». Luca Belloi di Laore aggiunge: «Un appuntamento nel segno della tradizione in un’area strategica e centrale per il rilancio del comparto».

