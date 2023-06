Una Fiera  delle ciliegie tra top e flop 

Il giorno dopo di un evento è sempre tempo di bilanci. Quali le note positive e quali, invece, i flop? Molto soddisfatti, al loro esordio, i ragazzi della cantina Gli sbronzetti di tzia Vissentica in via Angioy. «Per noi è andata veramente bene», dice Davide Pistis. «C’è stata tanta gente, si è trovata bene e si è divertita, il concerto di Luca Muggianu è piaciuto. Noi sicuramente la rifaremo il prossimo anno”. Giancarlo Ligas, dell’Associazione ippica lanuseina da sei anni nel circuito delle cantine, offre qualche spunto di riflessione per le edizioni future. «La Fiera per Lanusei è un pezzo di storia, le cantine sono un tradizione, tutto quello che va oltre è un po’ fuori luogo. Fare la cantina significa presentare la cultura e la tradizione del mio paese, non posso snaturarla del suo significato. Si sta un po’ perdendo la formula vincente che dura da 38 anni. Ci sono tantissime altre occasioni per fare altre manifestazioni. E poi, quest’anno forse dovevano esserci più ciliegie».

La presidente Pro Loco, Maria Antonietta De Cannas, commenta. «Si è costituito un gruppo di lavoro all’interno della Pro Loco che ha funzionato con vero spirito di collaborazione. Stiamo ricevendo feedback positivi dalle cantine e dalle attività. Per la prima volta la domenica è stata positiva, i visitatori erano tanti, è un piacere vedere il centro pieno. C'è sempre da migliorare, è importante avere sempre idee nuove. Di negativo c’è stata la mancanza del frutto, dobbiamo intervenire sul traffico e sui parcheggi, Poco valorizzato il museo civico, una grande risorsa. E poi è mancato, sicuramente, l’elemento trainante della cantina Caddeo, quest’anno chiusa per lutto».