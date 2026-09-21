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Lanusei.
22 settembre 2026 alle 00:31

Una fibra scoperta «Lavoro da finire»  

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I lavori di cablaggio della località Sa Serra sono terminati e procede il lavoro nelle periferie. La copertura della fibra ottica nella cittadina va avanti ma rimangono delle zone del tessuto urbano ed extraurbano non ancora servite. Il Comune ha così inviato una missiva a FiberCop, gestore dell’infrastruttura, per chiedere un incremento dei collegamenti ultraveloci. «Si è riscontrato che numerose abitazioni non sono coperte dalla copertura della fibra ottica e che numerosi civici non sono stati inseriti nel vostro progetto originario – si legge nella lettera - Si ribadisce pertanto la richiesta che venga implementata la copertura con tutti i civici di Lanusei, completando l'infrastruttura in fibra ottica Ftth per garantire il pieno rispetto degli impegni assunti nell'ambito del bando Infratel e assicurare a tutti i cittadini l'accesso ai servizi a banda ultralarga».

Due aree fondamentali per lo sviluppo di Lanusei, come sottolinea l’assessore alla transizione digitale Renato Pilia, sono totalmente escluse dalla copertura della fibra ottica. «Siamo soddisfatti e accogliamo positivamente il fatto che si stia lavorando anche sulle periferie – dice Pilia – ma chiediamo con forza che vengano implementate aree per noi strategiche. Una è la piana del bosco Seleni dove sono presenti una struttura ricettiva, il parco nuragico, il nurarcheo park e dove a breve inizieranno i lavori per il Parco Avventura, l’altra è la zona industriale, oggi è impensabile lavorare senza una connessione cablata via fibra. Chiediamo venga coperta sia l’offerta turistica sia quella imprenditoriale».

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