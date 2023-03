Una fiaccolata di speranza per gli operai 

La fiaccolata della speranza si è svolta ieri a tarda sera a Carloforte, organizzata dal parroco don Andrea Zucca per esprimere la vicinanza della comunità di Carloforte alle ansie e alle preoccupazione degli operai di Portovesme, che proprio in questi giorni vedono a rischio il proprio posto di lavoro. Un dramma già vissuto in passato e che questa volta tocca la fabbrica di piombo e zinco, quella che per tutti era considerata un baluardo nel polo industriale sulcitano.

La fiaccolata è partita dalla chiesa dei Novelli Innocenti, poi i fedeli hanno proseguito verso la chiesa parrocchiale di San Pietro per concludere il percorso in piazza San Carlo. Tanti cittadini hanno voluto esprimere la loro vicinanza. Presente anche il sindaco di Carloforte Stefano Rombi che ha partecipato a nome di tutta la comunità. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno di solidarietà agli operai in lotta perché questa battaglia riguarda l’intero territorio: «Sono messe a rischio oltre 1.300 buste paga – ha ribadito il sindaco Stefano Rombi – Assurdo essere costretti a 100 metri di altezza per riuscire a far sentire le proprie ragioni. (a.pa.)

