San Giovanni Suergiu.
11 gennaio 2026 alle 00:11

Una fiaccolata contro la discarica 

La Regione ha convocato la conferenza di servizi e la comunità insorge 

«Le proteste di un intera comunità lasciano il tempo che trovano in Regione contro la nascente discarica di rifiuti speciali alle porte di Is Urigus. Per fine mese è stata convocata la conferenza di servizi e questo vuol dire che il progetto potrebbe proseguire ma non resteremo a guardare senza reagire». È dura la presa di posizione della comunità di Is Urigus, frazione di San Giovanni Suergiu, dove, nei prossimi giorni si terrà una fiaccolata di protesta in difesa della salute e dell’ambiente.

La battaglia

Risale a qualche giorno fa la clamorosa protesta durante la quale sono state simbolicamente messe in svendita le abitazioni del paese con vista sulla ex cava dove la Ekosarda vorrebbe realizzare una discarica di rifiuti speciali: «Siamo delusi dalla Regione – dice Marco Atzori - vogliono dare una concessione per una discarica senza realmente verificare dove è ubicato il sito. Abbiamo contestato tante inesattezze nel progetto e i tanti problemi ambientali e la presenza di siti archeologici non viene presa in considerazione. Ma non ci arrendiamo: qui la discarica non si farà». Sulla stessa linea anche Ornella Cogotti, 76 anni, che, nella zona della cava è nata e cresciuta: «Mi sento anche in colpa per aver assistito impotente alla nascita della cava, credendo anche ad una possibile successiva bonifica. – afferma - “Su Marixeddu”, come era chiamato il laghetto naturale dove i ragazzi andavano a giocare e a farsi il bagno, ora non c’è più. E non mi do pace all’idea che vogliano realizzare una discarica ignorando l’esistenza di tutte le strutture sociali a poche centinaia di metri. Se solo la Regione leggesse tutte le carte presentate con la stessa attenzione che abbiamo prestato noi, non avrebbero nessun dubbio a dire “no”.Una cosa è certa: continueremo a lottare, non gliela daremo vinta». La protesta dunque va avanti, come annuncia il portavoce del "Comitato no discarica” Sergio Porceddu: «La Regione ha in mano tutta la documentazione che permetterebbe di fermare sia la cava sia la discarica, ma nessuno fa nulla. Ci chiediamo il perchè. Per il 16 gennaio abbiamo organizzato una fiaccolata»: Appuntamento nel sagrato della chiesa e dopo la messa partirà la fiaccolata verso la cava. Al rientro ci sarà su Fugaroni.

In Comune

La sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai ha manifestato più volte la contrarietà del Comune al progetto, una presa di posizione bipartisan: «È inaccettabile, – dice, infatti, Erika Floris, capogruppo di minoranza - che si proceda con la valutazione di un progetto di discarica nonostante l'opposizione dei cittadini e del Consiglio. Molte delle osservazioni presentate prima dell'indagine pubblica sono state ignorate, sollevando seri dubbi sulla trasparenza del processo. È ingiusto non rispettare la volontà della popolazione che dovrà affrontare le conseguenze negative di una discarica motivata solo dal profitto di una società privata».

