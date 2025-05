Una fiaccolata a Pattada per Marco Mameli 

Si allargano le manifestazioni di solidarietà alla famiglia di Marco Mameli. La richiesta di giustizia per il ragazzo di Ilbono varca i confini dell’Ogliastra e approda nel Logudoro. Il 16 maggio prossimo a Pattada, paese d’origine della fidanzata del giovane ucciso, Cristina Amadori, si terrà una fiaccolata organizzata dalla parrocchia di Santa Sabina e dal Comune. Con partenza dalla chiesa del Carmelo, i promotori dell’iniziativa vogliono ricordare Marco ed esprimere il dissenso verso qualsiasi forma di violenza. Sarà il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, a celebrare la messa delle 19, anteprima della fiaccolata che toccherà le vie Marconi, Umberto, Roma, Fermi e Aldo Moro con capolinea la statua della Madonnina. Quella di Pattada sarà la quarta fiaccolata, dopo Ilbono, Loceri e Bari Sardo, in memoria del giovane operaio, ucciso con tre coltellate la sera del primo marzo. A margine del corteo di Bari Sardo è intervenuta Simona Campus, mamma della vittima: «Come famiglia di Marco ci siamo sentiti avvolti in un sincero e sentito abbraccio. Per noi è stato impossibile presenziare. Troppo forte il dolore e la sofferenza per poter affrontare una situazione così toccante. Siamo grati a chi a organizzato con impegno e dedizione la fiaccolata, a chi ha scelto di starci vicino con la presenza, ai bambini che hanno dedicato un pensiero a Marco, alle associazioni, alle istituzioni e all’artista che gli ha dedicato il murale, gesto commovente che porteremo per sempre nei nostri cuori». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA