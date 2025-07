Una fiaba sonora per giovani e adulti 

Nuovo appuntamento letterario, tra fiaba e introspezione, in scena questa sera nei locali dell’associazione culturale Pauly Aps, in via del Redentore 216 a Monserrato. È qui che avrà luogo, con inizio alle 20, la presentazione del libro “Anja e la Strega – Il bosco dell’umano sentire”, nella sua seconda edizione riveduta, corretta e ampliata, dell'autrice quartese Laura Spada. Nel corso dell’incontro la scrittrice dialogherà con Dolores Tartaglia, e tra una lettura e l'altra gli intermezzi musicali saranno curati da Salvo Tozzi, che con Spada ha già collaborato a diversi progetti. La serata, patrocinata dall’Acli Cagliari, sarà a ingresso libero. L'opera si presenta come una fiaba illustrata contemporanea, pensata per parlare al cuore di ragazzi e adulti intrecciando fantasia e realtà. L'obiettivo è quello di ricordare ai lettori che la vera magia nasce quando si ha il coraggio di affrontare le proprie paure, esplorando il proprio animo. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA