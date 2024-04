Una festa per gli anziani del paese 

San Nicolò d’Arcidano si prepara a vivere un momento con la tradizionale ricorrenza della "Giornata dell’anziano" che si terrà domani. Dopo l’interruzione dell'evento l'anno precedente a causa dei lavori di ristrutturazione della palestra comunale, il sindaco Davide Fanari esprime la sua soddisfazione nel riproporre l’appuntamento: «Siamo pronti per un momento di aggregazione sociale, la festa dell’anziano è una prova di gratitudine verso gli anziani del paese, nonché occasione di incontro, scambio di ricordi. Come di consueto – prosegue Fanari - per l’organizzazione beneficeremo della collaborazione della sezione locale dell’Auser, dell’istituto alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano, dell’Executive chef Mauro Concas e del gran maestro della ristorazione nonché Assessore Comunale Guido Murtas».

Il programma prevede la messa alle 10, seguita dal raduno dei partecipanti presso la palestra comunale alle 12.30. Dopo i saluti delle autorità, il pranzo alle 13 e infine nel pomeriggio l'intrattenimento musicale allieterà l'atmosfera. L'amministrazione comunale metterà a disposizione un'auto su prenotazione per coloro che avessero problemi di deambulazione.

