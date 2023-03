Una festa del papà all’insegna della donazione 

Il medico Giovanni Corrias del centro prelievi dell’ospedale donerà un defibrillatore mentre Luciano Podda, in servizio al San Marcellino e istruttore Blsd (dirige il centro di formazione di Assemini), un corso per l’utilizzo del defibrillatore. Con loro l’Avis e l’Aido del Sarrabus domenica daranno vita alla prima festa del papà all’insegna, appunto, della donazione e della formazione per salvare le vite di una comunità. Un progetto chiamato “Un cuore per Marco” (in ricordo di Pierpaolo Olla): «Tutto è nato - spiega Podda - da un progetto di protezione del cuore avviato alcuni anni fa che punta ad installare un defibrillatore nelle zone più affollate dei Comuni. A Villaputzu uno è stato installato lo scorso anno, a Muravera questa domenica presso l’area sportiva del Centro Fase».

Dieci persone potranno seguire il corso di formazione Blsd, «persone - spiega Sebastiano Brianda, presidente Avis Sarrabus - che saranno sorteggiate tra quelle che domenica, a partire dalle 8.30, doneranno il sangue al centro prelievi. È anche un modo per ringraziare le generosità dei donatori, tra i primi in Sardegna». Una grande alleanza, insomma, tra l’Avis, l’Aido del presidente Luciano Salis e il personale medico per cardioproteggere il Sarrabus e sensibilizzare sulle donazioni: sangue, organi, midollo e defibrillatori. (g. a.)

