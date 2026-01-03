VaiOnline
Santa Gilla
04 gennaio 2026 alle 00:15

Una festa dedicata alle famiglie più numerose 

Si riconferma anche per quest’anno l’appuntamento al parco giochi Wonderland di Cagliari dedicato alle famiglie numerose della città.

L’iniziativa nata nel 2020 e offerta gratuitamente dal parco, si rinnova ogni anno grazie alla collaborazione tra la famiglia Duville, gestore il parco, e la Consigliera comunale Stefania Loi, che ha accompagnato il progetto nel tempo. «Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante costruire una comunità attenta, solidale e capace di prendersi cura delle famiglie, soprattutto di quelle numerose, attraverso gesti concreti di collaborazione e vicinanza», ha dichiarato Stefania Loi.

L’evento

Ha registrato la partecipazione di oltre 60 famiglie, più di 200 bambini di tutte le età, che hanno potuto vivere una giornata all’insegna del divertimento e della serenità tra giostre colorate, altalene, gonfiabili, e tappeti elastici. Nel frattempo, i genitori hanno avuto l’opportunità di rilassarsi nelle aree verdi attrezzate, socializzare e partecipare attivamente alle attività proposte dall’Associazione.«Eventi come questo non sono solo occasioni di divertimento, ma un vero strumento di sostegno alle famiglie, capace di creare relazioni, inclusione e senso di appartenenza», ha sottolineato Alessandro Pusceddu, coordinatore provinciale di Cagliari dell’Associazione Famiglie Numerose. «Continuiamo a sostenere questa iniziativa perché crediamo profondamente nel valore delle famiglie e nella forza dei momenti condivisi: vedere tanti bambini e genitori sorridere insieme è la più grande soddisfazione e ripaga ogni sacrificio», ha concluso Rossella Duville.

