«Una festa dedicata a Emanuela Loi» 

A Sant’Antioco, gli studenti dell’istituto professionale Emanuela Loi, il rispetto della donna lo imparano nelle lezioni di educazione civica. In particolare, la sede Mat (manutenzioni e assistenza tecnica) di via XXIV Maggio dell'Ipia (Carbonia-Sant’Antioco) ieri mattina ha esposto in strada alcuni cartelloni con un secco no alla violenza sulle donne.

«Hanno esposto nell'ingresso della scuola alcuni lavori realizzati a conclusione di un percorso di sensibilizzazione e formazione sui temi della parità di genere - dicono le insegnanti dell’Ipia - dell’uguaglianza e autodeterminazione di tutte le donne, promosso dal nostro Istituto dedicato all'agente prematuramente scomparsa che da il nome alla nostra scuola».

Il risultato è stato quello che i passanti hanno avuto modo di apprezzare il lavoro ed essere stati loro stessi oggetto dell’opera di sensibilizzazione voluta da studenti e insegnanti. «Nei cartelloni si è voluto sottolineare con immagini e parole la tenacia, la resilienza, il sacrificio e il grande ruolo svolto dalle donne di ieri e di oggi - hanno aggiunto le insegnanti - nei più svariati campi che spaziano dagli ambiti del sapere fino alle lotte per il riconoscimento dei diritti fondamentali».

