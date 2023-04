Una festa amara segnata da precariato e disoccupazione  

La Cgil guarda comunque al primo maggio con fiducia: «Siamo convinti che il movimento dei lavoratori continui ad avere sia la capacità di indicare un radicale cambiamento di prospettiva che la forza per metterlo concretamente in pratica, impegnandosi in un confronto aperto o nel conflitto, se e quando necessario», spiega una nota. Il sindacato poi richiama i tre impegni presi nell’ultimo congresso regionale: la realizzazione degli Stati Generali della Sardegna, «chiamando a raccolta le tante intelligenze e le migliori energie presenti nell’Isola per delineare un’idea di futuro e di sviluppo economico»; la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni e trentadue ore, «una coraggiosa iniziativa per favorire una migliore conciliazione tra vita e lavoro»; la localizzazione a Lula dell’Einstein Telescope, «un progetto di innovazione e ricerca che riassume in sé la spinta alla modernizzazione e al cambiamento di cui la Sardegna ha bisogno».

Il primo maggio in Sardegna è dedicato a chi il lavoro non ce l’ha o lo sta perdendo. Oggi tutta l’Isola è con gli operai del Sulcis e del Medio Campidano, ma la Cgil regionale ricorda che la sofferenza è diffusa in tutta la regione perché il tasso di occupazione è al 54,9% (sotto la media nazionale e molto lontano dagli standard europei), la disoccupazione è all’11,8% (quattro punti sopra il dato italiano) e il livello di partecipazione attiva dei giovani e delle donne è sconfortante.

Il sindacato

La Regione

Il governatore Solinas sostiene che «davanti a una precarietà dilagante la Regione ha messo in campo azioni e risorse per combattere l’impoverimento occupazionale, l’emorragia di posti di lavoro, le difficoltà di reinserimento lavorativo per le categorie più fragili e per creare nuove opportunità di sviluppo che nei diversi ambiti possano accrescere la competitività del sistema sardo e offrire più certezze lavorative».

Rivolge un pensiero particolare ai giovani, evidenziando come «la Sardegna abbia bisogno dell’intraprendenza e dell’entusiasmo delle nuove generazioni, che si affacciano con spirito genuino e positivo al mercato del lavoro».

Infine, «il 1° maggio dev’essere motivo di riflessione e occasione per tenere a mente i principi fondanti scritti nella Costituzione ed evidenziare il valore del lavoro e il diritto per ogni cittadino di svolgere un’attività in libertà, dignità e sicurezza. Oggi più che mai serve un’azione politica capace di incidere e combattere le disparità, abbattere i muri lavorativi e creare quello sviluppo economico di cui l’economia sarda ha bisogno».

