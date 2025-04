Una festa all’insegna del buon cibo 

In occasione della 666esima festa di Sant’Antioco, tradizione e creatività s’incontrano. Una kermesse enogastronomica che racconta l’anima più autentica dell’isola: quella che profuma di pane appena sfornato, di mare e di vigne al sole. Un itinerario di sapori che non si ferma al solo showcooking, ma coinvolge l’intera comunità degli operatori del gusto. Sabato 3 maggio, riflettori tutti per l’ambasciatore della cucina sarda nel mondo, lo chef Luigi Pomata e domenica invece con la competizione tra giovani cuochi, organizzata dall’Associazione Italiana Cuochi, con la presentazione di Tessa Gelisio. Partecipa la campionessa italiana Ylenia Parente, che incanterà il pubblico con la sua maestria nella pasta fatta a mano.

Il Comune

«Durante i giorni della festa, diversi locali di Sant’Antioco proporranno un menù dedicato - dice l’assessora Roberta Serrenti - pensato per valorizzare i prodotti di eccellenza del territorio: il Carignano coltivato a piede franco, la bottarga, il muggine, il tonno, le cozze, il pane tradizionale e i dolci tipici. Ogni piatto sarà un piccolo racconto, un omaggio al patrimonio enogastronomico che ci rende unici». Nella zona storica tra piazza De Gasperi e via Regina Margherita, ci saranno proposte di degustazione, laboratori di cucina e momenti di incontro per la condivisione di saperi, profumi e storie.

Cibo e tradizione

«È proprio da qui che prende vita questo progetto di valorizzazione delle eccellenze e degli artigiani che da generazioni custodiscono un sapere inestimabile, fatto di mani, memoria e passione - continua Roberta Serrenti - un focus particolare sarà dedicato al pane, simbolo della nostra cultura, legato non solo alla tradizione culinaria, ma anche a quella spirituale e religiosa. Allo stesso modo, momenti come la vestizione dell’abito tradizionale diventeranno occasioni preziose per valorizzare arti e capacità tramandate con cura, dove ogni gesto racconta una storia». Una serie di tavole rotonde tra dialogo e confronto tenute da esperti del settore, Camera di Commercio e Assessorato al Turismo, saranno l’occasione per raccontare questo percorso. «Da qui prende ufficialmente il via anche la realizzazione del mio sogno - conclude Serrenti - la guida enogastronomica dell’Isola di Sant’Antioco».

