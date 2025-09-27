Una Ferrini solida muove la classifica in casa Iglesias 

Iglesias 0

Ferrini Cagliari 0

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Fidanza, Arzu, Mechetti, Di Stefano, Abbruzzi, E. Piras, Frau, Salvi, Alvarenga, Capellino. In panchina Slavica, A. Piras, Mancini, Pintus, Crivellaro, Pitzeri, Cancilieri, Daga, Corrias. Allenatore Murru.

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Arrus, Simongini, Corona, Corda, Vitale, Rinino (31’ st Alexander), Boi, Argiolas, Melis, Vinci (43’ st Lecca), M. Piras. In panchina Celli, Manca, Arisci, Capitta, Mudu, Locci, Scalas. Allenatore Manunza.

Arbitro : Foresti di Bergamo.

Note : ammoniti M. Piras, Vitale, Mechetti, Corda. Spettatori 200.

Iglesias. Un Iglesias meno brillante del solito si fa imporre il pareggio dalla Ferrini e colleziona il secondo 0-0 consecutivo dopo quello strappato domenica scorsa contro la corazzata Ossese. Grazie a una gara attenta cancellano invece lo zero in classifica i cagliaritani i quali, benché poco propositivi, hanno avuto il merito di chiudere tutti gli spazi (il centravanti iglesiente Salvi sempre marcatissimo) e di limitare la grande mole di gioco offensivo prodotta solitamente dai padroni di casa.

Pronti via e subito un grande spavento per la retroguardia locale con Vinci (il migliore dei suoi) che, defilato sulla sinistra, tira e colpisce esternamente il palo alla destra di Riccio. La replica arriva al 5’ con un’occasione ghiottissima per Frau che, imbeccato a centro area da Alvarenga, colpisce al volo ma la palla va di poco sopra la traversa. Al 18’ ci prova il baby Abbruzzi dalla distanza mandando alto, mentre Arrus para poco dopo un rasoterra dal limite di Salvi. Al 36’ è appena alto il destro dalla distanza del capitano Alberto Piras, come quello scoccato al 41’ da Capellino. Nella ripresa ancora protagonista il portiere ospite che nega l’esultanza a Capellino (incornata in area piccola su cross di Alvarenga) e para al 6’ un bel destro di Alvarenga che aveva seminato 3 avversari. L’ultima azione degna di nota è al 20’ un nuovo guizzo di Alvarenga con destro finale dal limite che colpisce il palo.

