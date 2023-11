Una Ferrini più concreta 

CARBONIA 1

FERRINI 3

Carbonia (4-4-2) : Alcaraz, Carta (30’ pt Cobuzzi), Cocco, Brailly, Wojcik, Cordoba, Romanazzo (25’ st De Gradi), Porcheddu, Giganti, Ferrari, Basciu. In panchina Caroli, Pitanza, Dore, Falletto, Lecca, Sedda, Lambroni. All. Ollargiu

Ferrini (4-4-2): Manis, Carboni, Bonu, Podda (30’ st Murgia), Usai, Mudu, Mele (10’ st Serrau), Cogoni (30’ st Sedda), Figos, Scioni, Boi (45' st Alexandre). In panchina Murtas, Anedda, Aresu, Carta, Putzolu. All. Pinna

Arbitro : Mattu di Oristano

Reti : nel primo tempo 28’ Figos, nel secondo tempo 5’ Basciu, 24’ autogol Wojcik, 30’ Usai

Note : ammoniti Brailly, Cogoni, Serrau. Recupero 2’pt-4’st. Gara giocata a porte chiuse.

Villaperuccio. Con un anticipo di poco più di un mese, il Carbonia si cala nel clima natalizio regalando i tre punti alla Ferrini: si consegna 3-1 ad avversari premiati ben oltre i propri meriti (comunque innegabili). L’obbligo di giocare a Villaperuccio per l’indisponibilità dello Zoboli in cui il Comune sta riseminando il mando erboso, nasconde in tarda mattinata la prima delle amarezze: la Questura comunica che si giocherà a porte chiuse e la dirigenza è costretta a bloccare ai cancelli i tifosi giunti da Carbonia. La seconda amarezza la riserva il campo: la Ferrini (che ha qualcosa in più nella prima frazione) passa con un potente inserimento di “piattone” destro dell’ex Figos su corner, ma pochi secondi prima l’azione era viziata da probabile fallo sul portiere Alcaraz.

Secondo tempo

Ripresa con un Carbonia di un altro spessore: il pari al 5’ è un spennellata di Porcheddu per la testa di Basciu che batte Atzeni il quale, sul finire del primo tempo si era reso protagonisti di un intervento straordinario su Cordoba. Dopo il pari la Ferrini si ridimensiona, patisce i sulcitani che nel loro momento migliore sfiorano il 2-1 con Cordoba, ma al 24’ riceve un regalo inatteso: su innocua palla alta in area che non avrebbe mai raggiunto Podda, il difensore Wojcik spizza di testa ingannando Alcaraz troppo fuori dai pali. Ancora più osceno il gol dell’1-3: su rinvio della difesa Cobuzzi quasi da ultimo uomo si accanisce in un dribbling tanto inutile quanto dannoso infatti perde palla, innesca il contropiede che Usai è abile a sfruttare. Per onore di firma il Carbonia si getta in avanti ma al 40’ Scioni sfiora il quarto gol con un fucilata di destro che si stampa sul palo interno, danza sulla linea poi esce. Per il Carbonia è la seconda sconfitta consecutiva.

