una ferrini indomabile ferma l’ilva 

ferrini Cagliari 2

Ilvamaddalena 2

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca (29’ st Simongini), Zedda, Corda, Rinino (33’ st Podda), Piroddi (34’ st Tiesse), Corona, Melis, Vinci, Piras, Arisci. In panchina Celli, Avaro, Fanno, Meloni, Capitta. Allenatore Mura (Manunza squalificato).

Ilvamaddalena (4-3-3) : Ruzittu, Tessaro, Vitelli, Bert (30’ st Attili), Bonu, Esposito, Casazza (19’ st Alvarez), Vrdoljak, De Cenco, Animobono, Piassi (33’ st Serra). In panchina Verardi, Maisto, Zaharia, Pintus, Mondino, Reale. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 36’ Piassi; st 13’ Esposito, 40’ Podda (r), 48’ Tiesse.

Note : ammoniti Esposito, Vitelli, Ruzittu, Arras, Tiesse.

Al Polese la Ferrini conquista un punto d’oro in rimonta con l’Ilvamaddalena, ora raggiunta in vetta dalla Nuorese. I cagliaritani, penultimi e senza l’allenatore Manunza in panchina (squalificato), sono a -3 dai playout.

La gara

Il primo tiro in porta arriva al 6’ con Casazza ma Arras blocca con sicurezza. Al 14’ sono ancora gli ospiti a cercare il gol con una rovesciata di Bert buona solo per i fotografi. Al 18’ si vede in avanti la Ferrini con una botta dalla distanza di Corda che finisce a lato. Dopo appena un minuto gli ospiti hanno un’occasione clamorosa con Piassi che tira da dentro l’area ma Arras sfodera una parata da campione. Al 36’ ospiti in vantaggio: cross di Tessaro dalla destra verso Piassi che anticipa il marcatore e insacca. La Ferrini accenna una reazione con Arisci ma il suo tiro è respinto dalla difesa.

La ripresa comincia con i cagliaritani alla ricerca del pareggio.Al 54’ ci prova Melis che cerca di sorprendere Ruzittu da centrocampo su punizione. Un minuto dopo è Piroddi a sfiorare il gol con una splendida conclusione che sfiora il palo.Nel momento migliore della Ferrini l’Ilva raddoppia: Piassi crossa in mezzo all’area, la difesa respinge corto, Esposito raccoglie e scaglia un forte destro che si insacca.

Al 93’

A questo punto i maddalenini prendono in mano le redini del gioco e rallentano il ritmo, mentre i padroni di casa cercano di riaprire la partita con diverse mischie in area. Al 40’ la pressione della Ferrini porta i suoi frutti con Piras che si procura un rigore: Podda spiazza Ruzzittu. I cagliaritani ci credono e nel recupero, sugli sviluppi di un corner, Tiesse con una conclusione da dentro l’area firma il gol che vale il pareggio.

