Una ferita lieve e traffico paralizzato 

La settimana è iniziata male per i pendolari diretti a Cagliari per motivi di studio o lavoro. Due incidenti hanno congestionato il traffico in due delle arterie principali per arrivare nel capoluogo. Il primo incidente avvenuto intorno alle 7.10, ha coinvolto un autoveicolo - completamente distrutto nella parte anteriore - nella Statale 130, territorio di Elmas in direzione Cagliari. Sul posto l’ambulanza del 118 e una lunga fila (durata più di 3 ore) fino al distributore della Esso, sempre nella statale ma in territorio di Assemini.

E proprio ad Assemini, intorno alle 8.30, una Fiat 500 guidata dalla 47enne Ileana Cassese ha perso il controllo, ribaltandosi nella cunetta del senso opposto di marcia, nella strada de Is Canadesus in direzione Statale 130. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi di rito. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Lievi i rallentamenti. (sa. sa.)

